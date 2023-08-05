公僕表現差 着令退休程序簡化 楊何蓓茵：果斷去蕪存菁 梁籌庭憂挫士氣

根據《公務人員（管理）命令》，針對表現持續欠佳的公務員，管理人員會先以輔導、培訓或其他行政措施協助其改進，若措施不奏效，將會根據《命令》第12條採取行動，為公眾利益着想而着令有關人員退休。

公務員事務局長楊何蓓茵昨會見公務員中央評議會職方代表及4個主要公務員團體代表，她形容上述機制目前過於繁複冗長，希望在確保公平公正原則下簡化程序，改善效率和成效。她說，對工作表現持續欠佳者「必須果斷地去蕪存菁」，不能讓個別表現持續欠佳者影響公務員團隊士氣和拖低政府整體表現。

申述機會減 觀察期只可延一次

毋須尋獨立委員會意見

局方提出多項措施改善處理工作表現持續欠佳公務員程序（見表），包括相關人員提交申述書機會由4次減至兩次；取消部門或職系首長在相關人員觀察期完結後、將個案提交公務員事務局前，須先在部門內設立「獨立委員會」尋求意見的要求；改善工作表現至可接受水平的觀察期只能於特定情况下延長一次。局方稱已徵詢公務員敍用委員會，並正蒐集職方意見，目標今年內向公務員公布執行新程序及內容。

梁：阻嚇作用多於實際

梁籌庭認為，港府希望以新方法減少對有問題員工的處理時間，認同處分不良公務員是恰當，但關注員工有否充分時間反駁或上訴。他說，政府若簡化程序，就需提供更多理據支持着令人員退休的決定，亦要讓員工感到有合理時間提出上訴。

梁籌庭形容政府今次屬「高調減少上訴機制」，將減少公務員獲持平的委員會評審個案的機會，或會產生不公平結果。他說近年着令退休個案不多，認為新方案阻嚇作用多於實際，而近年公務員流失率持續上升，憂慮新安排將對士氣有不良影響，建議港府應多做宣傳鞏固軍心和挽留人手。

馮傳宗：信程序公義影響小

馮傳宗認為新安排除可改善機制效率，亦令外界感覺政府希望加強管理公務員，有助減低社會對公務員的負面形象。他說新安排仍留有途徑讓公務員申訴，工會亦會支持有需要和「被冤枉或情有可原」的員工，相信對程序公義影響不大，樂見新安排。他說多年來因第12條行動而被着令退休的公務員不多，估計新安排不會影響市民入職公務員的意欲。

葉劉：只針對少數放䠋者

曾任政務官多年的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，相關規定屬行政規例，簡化程序毋須修改法例。她認為現時機制繁複，曾見部分個案處理時間長達3年，「早就應該」強化相關管理工作，惟每宗個案情况相異，故難預料新安排會縮減多少處理時間。至於會否影響公務員士氣，她說本港有十多萬名公務員，新安排只針對少數「長期放䠋、表現持續不佳」的公務員，相信對整體士氣影響不大。

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