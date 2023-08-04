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立場反對張宇人方案 在任25年最資深 陸觀豪辭中大校董

【明報專訊】中文大學校董會改組風波持續燃燒，擔任中大校董會成員超過25年的退休銀行家陸觀豪（圖）昨突辭任校董，中大回覆查詢時證實陸的辭任即時生效；惟未知陸辭任原因。陸是中大校友，翻查中大年報，他於1997年11月首次擔任中大校董，1999至2017年擔任司庫，其後再任校董，是近年中大校董會在任最長的成員。至於今日立法會法案委員會續審議中大修例方案，最快今日完成逐項審議階段，校長段崇智繼續不在出席名單，中大回覆，段是接受醫療程序後按醫生建議今日休假。

消息：中大或提「微調」 議員校董3變2

另一邊廂，有消息向本報表示，中大方面或會提出「微調方案」，由現時3席議員校董減至兩席，但有議員表明不同意。有支持張宇人方案的議員稱「未能證實」有否微調方案，但他不同意減少議員校董議席。該議員質疑，早前聯署風波揭露中大內部管治問題，有校友以至其他校董都希望加強監察，若減少議員校董，與加強監察會有矛盾。不過他認為，若最終調整方案，毋須急於在草案委員會審議階段提出。另一議員建議，若減少一席議員校董，可改為特首委任替代。根據立法會審議程序，法案委員會向內務委員會報告後、向立法會大會恢復二讀前，議員仍可就草案內容提出修訂。

楊于銘：未知辭職原因 消息：或不滿查逸超

對於陸觀豪辭任校董原因，中大校友評議會選任校董楊于銘表示不掌握，亦不知道是什麼觸動他辭職，只知陸的立場是反對議員校董張宇人等提出的改組方案。有消息人士估計，陸觀豪對校董會主席查逸超處理校董會會議一事不滿。

陸觀豪是前立法局議員、資深銀行家，退休前為恒生銀行常務董事兼副行政總裁。陸也是恒生銀行前董事長利國偉的外甥，利曾任中大校董會主席及司庫。消息稱，查逸超日前主持校董會會議時，拒絕有校董即場提出表決由張宇人等提出的議員草案。

至於有傳中大副校長吳樹培被暫停校董會秘書職務，消息人士澄清，吳仍是校董會秘書，但周二（1日）校董會會議時由其他人代為履行秘書職務，吳僅列席。

段崇智續缺席立會 中大：醫療程序後休假

面對議員公開及私下質疑校長段崇智不出席法案委員會會議，段繼續不在今日會議的出席名單，由校董會正副主席查逸超和陳德霖，以及署理校長陳金樑等出席。

中大回覆，段崇智昨接受醫療程序並按醫生建議今日休假。校方稱，有關醫療程序在段8月1日接獲查逸超邀請出席會議前已安排，並已向查提交證明文件。

相關字詞﹕陸觀豪 中大校董會改組

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