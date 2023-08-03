明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

鯨魚解剖初步完成 謝展寰：待報告出爐訂救鯨預案

【明報專訊】布氏鯨闖入港海域最終死亡，鯨屍解剖昨初步完成，約1.5公噸屍體組織被運往堆填區。環境及生態局長謝展寰昨稱，現待化驗鯨魚內臟器官，研究新傷口是否致命原因，預計數周後有結果。他重申不認同政府在鯨魚事件上太遲介入，但認為可做得更好，日後會制定救鯨預案，並研究修例讓漁護署有更多權力處理緊急事件等。至於會否考慮禁止觀鯨，他認為要視乎情况，若鯨魚被困淺水區，或需以較強硬方式管理，正常觀鯨活動則未必要禁。

1.5噸鯨屍運堆填區

自上月中在港海出沒的鯨魚，周一被發現浮屍海上，鯨屍移至萬宜水庫西壩解剖。昨早所見，現場開始清理，部分鯨屍殘骸由10多個黑色膠袋密封，由貨車運走。食環署回覆稱，應漁護署要求，昨早安排承辦商到西壩將1.5公噸鯨屍組織運往屯門堆填區處置。

謝展寰昨接受港台《千禧年代》訪問稱，政府上月中收到鯨魚出沒報告，漁護署已即時與海洋公園跟進，並與多名專家商討如何處理。他說本港過去沒有一套標準做法，專家亦有不同意見，重申政府介入「唔係遲嘅」。他認為若當局制定好預案，專家便不用再討論，部門亦毋須走程序，當局會待鯨魚最終解剖報告出爐後檢討及制訂預案，預料數個月內完成。

謝認同政府處理鯨魚闖進本港水域的經驗和知識需加強，未來會加強公眾教育、制訂救鯨預案、派漁署人員到海外學習相關經驗，以及研究修例讓漁署有更多權力處理緊急事件。至於會否將現有觀豚守則納入法例，他稱有部分或可以，視乎檢討結果才可確定。

江玉歡：倘有證據應檢控擾鯨者

世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管彭莉恩認為，若日後再有鯨魚進入本港水域，政府應更快速應變，建議將今次鯨魚出沒的西貢牛尾海劃為保護區，船進入保護區要限速，有利海洋生物棲息。

新思維立法會議員狄志遠昨去信謝展寰，要求檢討事件及交代會否向涉案者作刑事或民事訴訟。立法會議員江玉歡認為今次事件嚴重，若有足夠證據，應引用《野生動物保護條例》檢控故意干擾受保護野生動物的人；又建議修例，包括由漁護署發牌，要求船家受訓才可載客觀鯨。

相關字詞﹕環境及生態局 鯨魚受困

上 / 下一篇新聞