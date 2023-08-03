鯨魚解剖初步完成 謝展寰：待報告出爐訂救鯨預案

1.5噸鯨屍運堆填區

自上月中在港海出沒的鯨魚，周一被發現浮屍海上，鯨屍移至萬宜水庫西壩解剖。昨早所見，現場開始清理，部分鯨屍殘骸由10多個黑色膠袋密封，由貨車運走。食環署回覆稱，應漁護署要求，昨早安排承辦商到西壩將1.5公噸鯨屍組織運往屯門堆填區處置。

謝展寰昨接受港台《千禧年代》訪問稱，政府上月中收到鯨魚出沒報告，漁護署已即時與海洋公園跟進，並與多名專家商討如何處理。他說本港過去沒有一套標準做法，專家亦有不同意見，重申政府介入「唔係遲嘅」。他認為若當局制定好預案，專家便不用再討論，部門亦毋須走程序，當局會待鯨魚最終解剖報告出爐後檢討及制訂預案，預料數個月內完成。

謝認同政府處理鯨魚闖進本港水域的經驗和知識需加強，未來會加強公眾教育、制訂救鯨預案、派漁署人員到海外學習相關經驗，以及研究修例讓漁署有更多權力處理緊急事件。至於會否將現有觀豚守則納入法例，他稱有部分或可以，視乎檢討結果才可確定。

江玉歡：倘有證據應檢控擾鯨者

世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管彭莉恩認為，若日後再有鯨魚進入本港水域，政府應更快速應變，建議將今次鯨魚出沒的西貢牛尾海劃為保護區，船進入保護區要限速，有利海洋生物棲息。

新思維立法會議員狄志遠昨去信謝展寰，要求檢討事件及交代會否向涉案者作刑事或民事訴訟。立法會議員江玉歡認為今次事件嚴重，若有足夠證據，應引用《野生動物保護條例》檢控故意干擾受保護野生動物的人；又建議修例，包括由漁護署發牌，要求船家受訓才可載客觀鯨。