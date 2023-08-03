的士三隧收費劃一 乘客即棄紅取西

本報昨午分別在美孚港鐵站外市區的士站、尖沙嘴天文臺道過海的士站訪問昨日有載客過海之的士司機，發現不論早上繁忙時間還是下午，均有乘客由原本行紅隧改行西隧。的士司機梁先生說，昨早接載葵涌到太古城上班的熟客，對方以往考慮到西隧收費貴一直取道紅隧，昨見西隧減價主動要求改道。梁料日後不少跨區上班的士客均會改變習慣行西隧。另一的士司機鄭先生說，昨午約1時半曾於鰂魚涌上客到尖沙嘴，昨午紅隧不算塞車且較近鰂魚涌，不過對方擔心仍會擠塞，同一收費下寧繞路行西隧。

紅隧東隧變相加價 司機憂過海客減

西隧減價吸引的士車流，但有的士司機擔心因紅隧及東隧均加價，整體過海客會減少。記者昨午2時起在天文臺道過海的士站觀察，半小時內等客的5輛的士僅一輛有客上車。在站頭等客的司機黃先生說，以往紅隧過海只收10元，下午時分在尖沙嘴一帶會有趕時間乘客不搭地鐵選乘的士走紅隧過海，如今加價至25元，若連回程隧道費達50元，料紅隧一帶的士客會減少，同加價的東隧或亦類似。

的士小巴商總會理事長周國強認同業界觀察，稱收到不少業界反映有多行紅隧的客人改行西隧，估計日後乘客過海習慣會變，的士客將較多取道西隧。有業界憂整體過海客減少，周認為若三隧分流有效，過海行車縮短，有助司機節省時間，可做更多生意。