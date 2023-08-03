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分流首日 西隧車增3%紅隧續塞 紅減4%東減1% 議員：屬日常波動未見作用

【明報專訊】三隧分流第一階段「633」收費方案昨起實施，據本報比較連日來乘車實測及航拍紀錄顯示，昨早繁忙時間西隧減價後的士車流明顯增加，但行車時間與過往相若；加價的東隧及紅隧，則東隧車流一度較疏落，而紅隧塞車依然，車程及車龍與實施前相若。運輸署稱，昨早繁忙時間西隧車流升約3%，紅隧及東隧分別略減約4%和1%。有議員認為，單位數車流變化僅屬正常每日波動，反映新收費方案未起分流作用。

明報記者 孫澤芳 郭曉欣

紅隧顯示器誤報差19分鐘 運署：已修

另外，為方便駕駛者選擇隧道過海，運輸署於隧道附近道路設「行車時間顯示器」，本報昨早實測發現紅隧有顯示器誤報時間，系統昨早9時顯示加士居道近理大駛至隧道出口僅需4分鐘，記者實測需約23分鐘，較署方所稱多19分鐘。運輸署昨晚回覆本報承認系統曾故障，稱經復修後於昨早「9時左右」回復正常，惟未回應有何措施改善。

本報過去一周及昨早8至10時分別以航拍及乘車實測記錄三隧情况。以西隧而言，昨早9時許往港島方向收費廣場前車流明顯較上周五（28日）增加，幾乎擠滿廣場前行車線，當中的士明顯增加。記者於8時18分由屯門華都花園乘九巴960線經西隧往港澳碼頭，雖然8時44分九龍入口曾有車輛於收費亭前相撞，但整體未見塞車，最終車程46分鐘，與乘客反映跟以往所需約40至45分鐘相若。

加士居道塞更久 漆咸道車龍縮

至於東隧，周一早上8時55分車龍一度排至藍田匯景花園，昨早航拍顯示同時段該處車流較疏落。整體而言，近9時的西隧及東隧，新收費實施後車流出現「西增東減」現象。

紅隧方面，據本報實測，早上8時50分經加士居道及漆咸道北往紅隧的塞車情况沒明顯改善。記者上周一（7月24日）及昨早均於8時50分從旺角朗豪坊出發，乘的士經加士居道往紅隧過海，同於9時駛至女童軍總會附近開始塞車，但昨日塞車時間更長，較上周花多4分鐘、用了30分鐘於9時20分才到隧道口。漆咸道北往紅隧車龍昨稍縮數百米，龍尾由東九龍走廊近土瓜灣街市縮短至近浙江街。

林世雄：的士分流明顯 盼給耐性待下輪

運輸署稱，昨早7至10時繁忙時段整體過海雙向車流約4.4萬架次，與實施新方案前相若，認為初步交通情况符預期，清晨時分及早上繁忙時段分別多約五成及兩成的士用西隧，而由於以現金付隧道費之的士數量上升，故人手收費行車道比平日略繁忙。運輸及物流局長林世雄形容，方案對的士分流作用明顯，又說年底實施「不同時段不同收費」分流作用更明顯，盼各界「畀少少耐性」。

議員張欣宇認為，昨三隧各自車流僅單位數改變，反映未見分流作用，認為方案有效否應以駕駛者有否感受到塞車改善作準。汽車會會長李耀培稱紅隧塞車依舊反映633方案僅「象徵意義」沒實際效用，重申三隧應劃一收費才能分流。

對於本報發現紅隧有行車時間顯示器誤報時間，李耀培稱系統本為分流駕駛者用不同隧道的重要工具，誤報會誤導駕駛者解讀分流效果，道路指示準確很重要，否則誤選隧道亦影響實際交通情况，促運輸署改善，「唔準就唔好擺出嚟」。張欣宇稱系統本為輔助駕駛者「智慧出行」措施，逾10分鐘誤差屬不能接受，建議署方檢視系統確保不再誤報。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕運輸署 三隧分流

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