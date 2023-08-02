去年驗樓 劏房冧石屎砸兩人

屋署查驗樓有否違規

屋宇署表示，昨派員到場視察後發現事涉單位露台天花橫樑有石屎剝落，整體樓宇結構沒明顯危險，業主代表承諾會盡快安排動工修葺，該署已要求單位佔用人暫時不要進入受影響範圍，直至業主完成維修。該署會繼續跟進有關維修情况。

夢中砸頭 「無諗過會咁樣」

天花石屎剝落傷人的劏房位於青山道458號唐樓，兩名傷者（47及42歲）前晚9時許在睡夢中被石屎擊中，頭部受傷送院。傷者西門昨已出院，他向本報說，石屎塌下時發出巨響，「無諗過會咁樣」，幸眼睛等未有受傷。他說劏房月租5200元，水電費另計，他與兩名友人租住近18個月，過往未有發生同類事故，亦未見滲水，已聯絡業主，對方亦已到場了解，承諾會找人維修。他說另一傷者已暫時搬出，「因為冇地方瞓」，自己因頭部受傷，「頭痛到暈暈哋」，暫未能開工送外賣。

昨在場所見，劏房內石屎剝落嚴重，近窗邊天花露出鋼筋。測量師學會建築政策小組主席何鉅業按現場照片分析，橫樑位置老化已有一段時間，鋼筋亦見生鏽。他說一般單位的驗樓通知涵蓋露台及「晾衫架」等位置，如單位原屬露台式設計，其後被圍封，或亦須檢驗。

大坑20樓墜石屎 拘裝修工

另外，警方昨早亦接報大坑大坑徑6號栢園有石屎墜下，3輛私家車被擊中，分別車頂及水撥受損。警方懷疑石屎由20樓一單位墜下，該單位正維修水管，有工人鑽洞，37歲姓梁裝修工人涉嫌「容許物件從高處墜下」被捕。另外，鰂魚涌康怡花園H座對開行人路昨亦有石屎碎墜下，疑從維修中單位跌下，現場所見個別單位正搭棚，事件中無人受傷，亦沒財物損毁。