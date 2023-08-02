拆局：撐張宇人校董佔少數 倘表決料輸

今次已是查逸超第二次運用權力阻止校董會就張宇人方案表態。消息透露，在7月17日的中大校董會會議，查逸超就以打風為由，堅持該次會議為「非正式簡報會」，令校董會未能就張宇人方案表態。有熟悉中大規程的消息人士稱，若不記名投票的話，議員校董一方幾乎「肯定輸」，局面會相當難看。

現時中大校董會由55人組成，當中27人為校內成員，包括書院院長、學院院長、教職員及學生代表等；28人為校外成員，包括書院校董會及院監會成員、立法會議員代表、校友評議會等。當中校內成員多數傾向2016方案，反對張宇人方案，而校外成員則呈分裂狀態。

校內成員多反對 校外成員分歧

以8名書院校董會及院監會成員為例，梁英偉就公開表態支持張宇人，但香樹輝、殷巧兒等4名成員則有參與校友聯署，加上校友評議會3人，若記名表決，反對張宇人方案的將佔壓倒性優勢，屆時中大校董會將與立法會處於「對撼」狀態，對立法會通過張宇人私人草案產生不利影響。