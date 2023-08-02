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中大校董主席拒就議員草案表決 查逸超：有何需要 議員校董席數留立會討論

【明報專訊】中大校董會面臨改組，立法會正審議張宇人等3名議員提出的私人草案，早前逾千校友聯署反對。中大校董會昨日開會，主席查逸超會後被問會上有否表決支持議員草案，他反問「有什麼需要表決？」據了解，查逸超會上不允許投票表決。查逸超昨至少4次重申「4月17日的立場不變」，即校方負責檢討校董會組成的專責小組4月17日所提交的方案。小組建議考慮精簡議員校董，惟現時議員草案倡議維持3個議員席位，副主席陳德霖稱「相信立法會討論時會作考慮」。

查重申4‧17立場不變

就改組一事，中大校董會今年1月成立「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」，宣布檢討「2016年改組方案」及張宇人等校董提出的議員建議，最終於4月17日提交報告。張宇人等3名議員校董後來於6月提交議員草案，與4月17日方案並非一致，其後惹來中大校友評議會主席兼校董楊于銘、校董林偉雄、香樹輝發動聯署，逾1500人簽署（見表）。

昨日校董會開會逾兩個半小時，查逸超在會後被問「校董會有否表決議員草案」、「跟校友評議會的意見分歧有否收窄」，他稱校董會立場與今年4月17日維持不變，反問「有什麼需要表決？」

表決被指不合規程 楊于銘提聯署「共贏方案」亦不果

綜合消息稱，有校董在會上提議以校董會名義表決是否支持「議員草案」，但遭質疑未按規程在事前提出，最終查逸超運用校董會主席權力，不批准就是否支持草案投票。此外，校董楊于銘在會上討論「其他事項」時，提出他早前收集聯署的「共贏方案」，同樣未獲處理。據悉，查逸超在會上稱，若校董有其他意見，可自行遞交立法會相關法案委員會。

段崇智稱校方多年歡迎改革 從無拖延

查逸超會後稱，歡迎3名議員幫忙推動改組校董會，形容改組一事「應做未做」，「其實延遲了都好多年，延遲了十多二十年的工作」，未來會積極與立法會合作。據了解，中大校長段崇智會上重申，校方多年來都歡迎校董會改革並一直處理，從無拖延，過去亦曾兩度提交草案予立法會。

被問會上有否討論減少議員校董席位、校董會通過委任校長有何門檻，陳德霖表示會懇請立法會考慮檢討議員席位，以達至縮減校董人數目的，亦留意到立法會正審議的議員草案維持3席議員校董，同時校友評議會則建議由3席減至兩席，他相信立法會討論草案時會作考慮。

被問支持議員草案？ 查：不偏幫任何人

此外，中大校董、民建聯立法會議員梁熙父親梁英偉早前向立法會交意見書，他表示自己跟查逸超、陳德霖均支持議員草案。查逸超繼上周立法會會議後，昨再被問是否支持議員草案、會否予人偏幫議員的觀感，他沒正面回應個人立場，稱「不會偏幫任何人」，亦不認為某一人的提案較另一人提案更重要或更不重要。

有份提交私人草案的議員校董劉國勳會後稱，大家對重組方案意見分歧，但校董都覺得要重組及改革，「大家都不希望中大成為戰場，均想中大好」。另一校董香樹輝會後稱會上氣氛很好，「好似我以前開學生會一樣」。

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相關字詞﹕查逸超 香港中文大學 中大校董會改組

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