訪港鯨豚多擱淺亡 重返大洋者屬少數

部分屍體製標本 科學館等展出

石澳鶴嘴海邊現豎立了一副鬚鯨骸骨，長約8米，是1955年在維港擱淺的長鬚鯨。2004年誤闖香港水域的糙齒海豚被送到海洋公園治療，最後不治，其骨骼被製成標本，在科學館長期展出。另外，一條於1988年在大嶼山貝澳擱淺的條紋海豚屍體，由於發現時尚未腐爛，漁護署將之製成標本，存放於西貢郊野公園遊客中心內，是本港唯一一條被製成活體標本的鯨豚。

2014年3月，一條長10.8米的成年雌性角島鯨，被發現在大埔船灣淡水湖東北面的紅石門淺灘擱淺，為當時本港有紀錄以來最大的擱淺鯨豚，漁護署將屍體交城大處理，製成標本。2003年7月西貢大灣沙灘有抹香鯨擱淺，後來死亡，由於其體型太大，被葬於萬宜水庫附近空地。至於今次闖港的布氏鯨，過去亦曾於1992年在長洲、1994年在吐露港、2005年在沙頭角海發現同類鯨屍，有學者認為布氏鯨是唯一在香港附近水域出沒的鬚鯨。

曾有座頭鯨偽虎鯨順利離港

事實上，在港水域出現的鯨豚，能活着重返大自然的只佔少數，2009年3月中一條約10米長的座頭鯨在南丫島與鴨脷洲之間航道游弋，一度游至赤柱半島附近，專家估計牠屬西太平洋族群，在遷徙往北冰洋期間迷途誤闖香港水域，其間多人乘各類船艇甚至水上電單車湧至其出沒的水域觀賞，幸未有對牠造成影響，最後該座頭鯨於來港第11日在將軍澳一帶海面出現後便絕迹香港。