明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

訪港鯨豚多擱淺亡 重返大洋者屬少數

【明報專訊】不幸客死港海的布氏鯨，其屍體或會製成標本供科研和教育用途。本港以往除中華白海豚外，亦偶有其他種類鯨豚闖入港海，香港海豚保育學會資料顯示，自1950年代以來本港至少有10多次鯨豚訪港事件，大部分均是擱淺的鯨屍，部分被解剖並製成標本，但亦有鯨豚在港逗留個多星期後成功重返大自然，包括2009年訪港的座頭鯨，以及2020年數十條偽虎鯨「快閃」闖進維港暢泳後離開。

部分屍體製標本 科學館等展出

石澳鶴嘴海邊現豎立了一副鬚鯨骸骨，長約8米，是1955年在維港擱淺的長鬚鯨。2004年誤闖香港水域的糙齒海豚被送到海洋公園治療，最後不治，其骨骼被製成標本，在科學館長期展出。另外，一條於1988年在大嶼山貝澳擱淺的條紋海豚屍體，由於發現時尚未腐爛，漁護署將之製成標本，存放於西貢郊野公園遊客中心內，是本港唯一一條被製成活體標本的鯨豚。

2014年3月，一條長10.8米的成年雌性角島鯨，被發現在大埔船灣淡水湖東北面的紅石門淺灘擱淺，為當時本港有紀錄以來最大的擱淺鯨豚，漁護署將屍體交城大處理，製成標本。2003年7月西貢大灣沙灘有抹香鯨擱淺，後來死亡，由於其體型太大，被葬於萬宜水庫附近空地。至於今次闖港的布氏鯨，過去亦曾於1992年在長洲、1994年在吐露港、2005年在沙頭角海發現同類鯨屍，有學者認為布氏鯨是唯一在香港附近水域出沒的鬚鯨。

曾有座頭鯨偽虎鯨順利離港

事實上，在港水域出現的鯨豚，能活着重返大自然的只佔少數，2009年3月中一條約10米長的座頭鯨在南丫島與鴨脷洲之間航道游弋，一度游至赤柱半島附近，專家估計牠屬西太平洋族群，在遷徙往北冰洋期間迷途誤闖香港水域，其間多人乘各類船艇甚至水上電單車湧至其出沒的水域觀賞，幸未有對牠造成影響，最後該座頭鯨於來港第11日在將軍澳一帶海面出現後便絕迹香港。

上 / 下一篇新聞