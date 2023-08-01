議員倡訂緊急方案 修例准漁護署長禁圍觀

網民批觀鯨者「殺鯨兇手」

江玉歡向本報表示，今次是一個很大的教訓，認為政府日後要制定緊急方案，當再有類似海洋生物來港，可研究如何盡快將其引領到外海，同時加強海上及岸上巡邏，勸阻市民圍觀。她並建議政府修例，如賦權漁護署長在每次有大型海洋生物來港時發緊急指示，不依從者屬違法。

漁農界議員何俊賢在facebook轉載鯨魚死亡新聞，稱「香港這一刻不配擁有鯨魚」。有網民留言促請盡快立法規管，何回覆稱「法已有，惜人無道」；他又回應網民表示，鯨魚來港兩星期不足，應先考慮「保」，不應考慮「觀」。

不少網民向鯨魚道歉，有人稱「香港害死你」，批評曾出海觀鯨者是「兇手」，要好好反省，亦認為政府有責任阻止市民。有網民引用麥浚龍的歌曲《吃鯨魚的人》歌詞悼念鯨魚，麥昨晚在Instagram的限時動態轉載留言，並稱「喜歡損人不利己，不是首次，亦不會是最後一次」；「短視與無知，這個組合多匹配」。