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背有新傷 鯨殞西貢 看客屢追蹤 解剖尋死因

【明報專訊】西貢水域7月中旬出現長約7米的布氏鯨，掀起出海觀鯨熱潮，部分觀鯨船近距離圍繞鯨魚行駛，令各界擔憂鯨魚遭干預甚至傷害。事隔半個月，原在港海自在覓食的布氏鯨傳來死訊，昨被發現在西貢牛尾洲以南海面側身反肚漂浮，其後證實死亡，漁護署聯同海洋公園保育基金團隊接報到場了解及處理，昨晚撈起鯨屍。保育基金科學主任陳梓南晚上稱，經初步檢查發現鯨魚背部背鰭位置有新傷口，前後共有3個傷口，死亡原因有待進一步解剖才能確認，亦估計鯨魚死去不久。陳對於鯨魚最終死亡表示可惜，但認為亦是個很好機會，讓公眾認真想想如何與大自然不同物種相處。

皮肉腐爛脂肪漂流 料逝去不久

陳梓南表示，海洋公園與保育基金團隊昨早接獲漁護署通知在西貢水域發現鯨屍，團隊隨即與漁護署到場處理，至晚上安排躉船將鯨屍運到萬宜水庫西壩待檢查及解剖。他說，早前鯨魚背部被發現有兩個傷口，昨再發現一個新傷口，但未知是否造成鯨魚死亡的原因，會化驗鯨魚內臟和血液了解其死前情况。鯨魚屍體出現皮肉腐爛情况，陳梓南稱漂流物屬鯨魚的脂肪組織。

昨日網上流傳長約7秒的短片，拍攝者的船當時靠近一條鯨魚，影片顯示鯨魚側身反肚於海面漂浮，沒有反應，有男船家稱「打車葉打到腸都咇埋出嚟」、「個頭又受咗傷」，片段未有註明拍攝日期。昨早近11時，警方接報稱西貢牛尾洲以南海面發現鯨屍。

記者現場所見，鯨魚屍體背部近背鰭有一大片皮開肉綻，附近海面有疑似皮脂組織漂浮，屍身最先於牛尾洲對開海面發現，其後慢慢漂向對岸小棕林石灘，數艘水警輪、海事處船舶及專家快艇在鯨魚四周巡邏，漁護署人員一度將船駛近觀察鯨魚狀况，並拍照存檔，至傍晚將鯨屍拖往萬宜水庫西壩，而海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾不要出海觀看。

漁署「惋惜」稱一直監察健康 研製標本供科研教育

漁護署表示，鯨屍解剖工作或需數天，解剖結果有助了解鯨魚行為和具體死因，為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案。至於解剖後的鯨屍，當局會研究可否製作標本，供科研和教育用途。署方稱，由7月中有鯨魚出現開始，一直密切監察其健康，並聯同其他部門在鯨魚出沒的海域巡邏，亦曾在西貢公眾碼頭等地派單張，勸喻巿民勿出海觀鯨及避免水上活動，而過去的周末在有關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少，對昨日在牛尾海附近發現鯨屍感到惋惜。

海事處回覆查詢稱，昨早接獲水警通知於西貢牛尾海南面水域發現一條鯨魚，遂派巡邏人員到場了解及維持海上交通，當時未發現有其他船在鯨魚附近。處方會協助在場水警及漁護署調查及跟進事件。

觀鯨船屢駛近 官民多次籲保距離

西貢水域7月中出現鯨魚蹤影，當時有專家推斷為布氏鯨，隨後吸引不少市民出海觀鯨，部分觀鯨船疑刻意駛近鯨魚以近距離觀賞，當時政府及保育人士曾多次呼籲市民與鯨魚保持距離。海洋公園上周發現鯨魚身上有兩個傷口，政府隨即派水警巡邏，並在西貢碼頭勸喻市民不要出海。根據《國家重點保護野生動物名錄》，布氏鯨屬國家一級保護類別。有專家曾表示，布氏鯨一般生活在熱帶及亞熱帶水域，以群游沙甸魚、鮫魚或魷魚等為食物。

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