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大馬投貿工部：商界不諳大灣區發展 盼港增宣傳設經貿辦

【明報專訊】特首李家超上周出訪馬來西亞，冀兩地加強經貿合作。馬來西亞投資、貿易及工業部接受本報訪問，表示當地商界不太了解大灣區發展及機遇，冀香港加強宣傳推廣，包括在當地開設經貿辦。馬來西亞去年公布數碼經濟、太空科技、電子及化工等重點產業鼓勵投資，投資、貿易及工業部盼相關行業的港商考慮到當地發展。

馬來西亞是香港去年第九大貿易伙伴，投資、貿易及工業部認為，有空間鼓勵更多當地企業來港發展，冀港府加強推廣香港和大灣區最新發展。李家超上周與馬來西亞首相安華會面時，提到考慮在吉隆坡開設經貿辦。投資、貿易及工業部指出，香港在雅加達及新加坡均設經貿辦，已爭取在吉隆坡設經貿辦多年，相信有助香港把握當地商機。

對於本港競爭力，投資、貿易及工業部認為新加坡與馬來西亞地理接近，傳統上聯繫強，大馬商界亦熟悉新加坡環境，不過如果欲發展內地市場，香港仍然是大馬企業首選地點。除了內地市場，投資、貿易及工業部相信兩地企業可合作在「一帶一路」沿線國家開拓市場。

東盟與香港正檢視自由貿易協定內容，被問到協定什麼範疇可改善，投資、貿易及工業部稱大馬關注長遠經濟利益，本港金融業發展成熟，當地亦有專業人士欲來港工作，期望就有關範疇加強合作。

對於部分港商反映馬來西亞仍有向馬來人傾斜的商業政策，投資、貿易及工業部表示，當地種族政策已推行多年，強調不會歧視外國投資者，政府招標條款透明，惟部分商業範疇對外資尚有一定限制。對於未來會否進一步放寬限制，當局稱現階段難以評論。

相關字詞﹕李家超外訪 馬來西亞 東盟

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