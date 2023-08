【明報專訊】經歷2019年反修例運動、《港區國安法》實施,有意見認為本港人權、自由、法治遭到削弱。東盟秘書長高金洪接受本報專訪時說,面對環境轉變,關鍵是政府如何應對,對於爭議事件,他形容「人人善忘(We all have short memories)」。他又提到香港的大學排名上升、與東盟投資貿易數字增加,反映本港在各範疇表現出眾,相信「香港仍是香港(Hong Kong is Hong Kong)」。