認有企業落戶東盟「短休」 指港首要保持營商誘因

強調東盟不會「搶企業」

經歷新冠疫情、企業和人才外流、中美關係緊張，高金洪表示香港近年面對種種挑戰，正在轉變過渡，他指挑戰並非香港獨有，全球在疫後均經歷轉變，應具戰略性地繼續與區內及全球的伙伴合作。對於中美角力會否影響東盟企業來港發展，他說商界和投資者最關注香港能提供什麼利益，首要保持吸引力及營商誘因，強調香港仍有一國兩制優勢。他重申，東盟與香港是雙邊合作，既爭取香港投資東南亞，也會鼓勵當地企業來港。

至於香港在目前全球政治格局下應如何定位，高金洪指是香港事務，不能代為決定。他重申東盟在地緣政治永遠不會靠邊站，即使全球局勢緊張，香港及所有合作伙伴在東盟也有角色。

全球「去風險」浪潮強調穩定供應鏈，被問到東盟是否因而受惠，高金洪稱東盟着重長遠戰略利益，與各國建立長期關係，不過他承認有企業落戶東盟「短暫休息」，認為東盟一向致力吸引海外投資，如今是充分利用機會，「機會來到，如果我們不把握，它就會離開」。他強調，東盟一直有政策歡迎外資發展，不會主動到內地、香港或其他地方搶企業，「不會去那裏、從別人身上搶走（企業）……而是按既有政策做」。

港有優勢 「星不能成通往中國大門」

談及香港與新加坡雙城記，高金洪強調不應比較兩地，「世界很大，能容納香港和新加坡」。他說，香港有獨特優勢，「新加坡不能成為通過中國的大門」，即使東盟不斷加強與內地合作，東盟商界對於在港營商較信任和有信心，是他們了解內地商業環境的試點，「你總不能直接跳入水中（You cannot just jump into the water）」。