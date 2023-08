認有企業落戶東盟「短休」 指港首要保持營商誘因

強調東盟不會「搶企業」

經歷新冠疫情、企業和人才外流、中美關係緊張,高金洪表示香港近年面對種種挑戰,正在轉變過渡,他指挑戰並非香港獨有,全球在疫後均經歷轉變,應具戰略性地繼續與區內及全球的伙伴合作。對於中美角力會否影響東盟企業來港發展,他說商界和投資者最關注香港能提供什麼利益,首要保持吸引力及營商誘因,強調香港仍有一國兩制優勢。他重申,東盟與香港是雙邊合作,既爭取香港投資東南亞,也會鼓勵當地企業來港。

至於香港在目前全球政治格局下應如何定位,高金洪指是香港事務,不能代為決定。他重申東盟在地緣政治永遠不會靠邊站,即使全球局勢緊張,香港及所有合作伙伴在東盟也有角色。

全球「去風險」浪潮強調穩定供應鏈,被問到東盟是否因而受惠,高金洪稱東盟着重長遠戰略利益,與各國建立長期關係,不過他承認有企業落戶東盟「短暫休息」,認為東盟一向致力吸引海外投資,如今是充分利用機會,「機會來到,如果我們不把握,它就會離開」。他強調,東盟一直有政策歡迎外資發展,不會主動到內地、香港或其他地方搶企業,「不會去那裏、從別人身上搶走(企業)……而是按既有政策做」。

港有優勢 「星不能成通往中國大門」

談及香港與新加坡雙城記,高金洪強調不應比較兩地,「世界很大,能容納香港和新加坡」。他說,香港有獨特優勢,「新加坡不能成為通過中國的大門」,即使東盟不斷加強與內地合作,東盟商界對於在港營商較信任和有信心,是他們了解內地商業環境的試點,「你總不能直接跳入水中(You cannot just jump into the water)」。