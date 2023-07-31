東盟秘書長：信港快將入RCEP 指處理申請無時間表 雙方協商自貿協定「升級」

明報記者 鄭啟智 雅加達報道

特首李家超上周出訪新加坡、印尼、馬來西亞，行程重點之一是鞏固三國支持香港加入RCEP，其間與東盟秘書長高金洪會面，討論申請事宜。高金洪其後接受本報訪問，表示東盟歡迎香港有意參與RCEP，但強調香港能否加入，取決於RCEP全部15個成員國的共識。

RCEP於2011年由東盟10國提出，並與中日韓澳紐在2020年正式簽署協定，15個成員國的人口及GDP佔全球逾三成，區內22億人口，是全球目前規模最大的自貿協定，區內逾九成貨品貿易長遠將實施零關稅。

對於香港申請加入RCEP的進展，高金洪說RCEP仍在籌備設立負責行政事務等的支援單位，制訂相關撥款機制（funding mechanism），亦正草擬各國及關稅區申請加入的規則。他說，一俟有關工作完成就會處理加入申請，現沒有具體時間表，但他相信香港在「不久將來」能加入RCEP。

指貿協「核心利益」 研增合作領域

另外，香港與由10國組成的東盟於2017年簽署自由貿易協定，2021年全面實施，主要措施包括削減本港出口珠寶、服裝、鐘表及玩具等產品的關稅，東盟各國亦開放更多服務行業予港企進入市場。高金洪指出，與香港的自貿協定是東盟核心利益之一，期望協定能夠「升級（upgrade）」，透露雙方正在協商。被問到具體檢視方向，包括會否進一步降低關稅、增加協定涵蓋範圍，他未有明言，稱會基於經濟利益及未來合作方向改善協定內容，探討增添合作領域。

成員轉型綠經濟 倡港助初創集資

東盟現為香港第二大貿易伙伴，2022年雙邊貿易額近1660億美元。展望未來，高金洪形容香港與東盟是相距不遠的鄰居，冀雙方貿易持續增長。東盟正商討《東盟數字經濟框架協議》，高金洪說數碼經濟長遠可為東盟帶來額外1萬億美元經濟效益，成員國亦在轉型發展綠色經濟，他認為香港可與東盟就金融科技及綠色金融合作，包括為當地初創企業提供市場集資。

東盟成員國之一新加坡在創科及綠色金融發展成熟，近年推出多項行動計劃。被問到香港是否相對落後，高金洪指綠色經濟規模龐大，需要更多資源，東盟各國提供大量投資機會，歡迎香港一同合作。

籲加強雙方年輕學者大學生交流

除了經濟範疇，高金洪期望雙方合作可推展至其他層面，特別是人民之間交流。他提到香港擁有多所在全球排名前列的優秀大學，建議推動香港與東盟的年輕學者及大學生交流，包括增加交換計劃，並加強雙方大學在科研合作。

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