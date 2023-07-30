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自殺率15年高 50至59歲升幅最高

【明報專訊】撒瑪利亞防止自殺會昨發表去年本港自殺死亡統計數據，有1080宗自殺死亡個案，自殺率為14.73，即每10萬人有14.73人自殺身亡，人數和比率均是2007年以來的15年新高。60歲或以上長者自殺死亡數字續升，再次打破1973年以來紀錄，去年有477宗，佔整體約44%。該會另關注到，去年50至59歲有204人自殺身亡，佔整體近兩成，自殺率為最少8年新高，由前年每10萬人有12.93人升至去年17.47人，升幅為所有年齡群組中最高。該會分析，新冠疫情影響經濟，50至59歲接近退休年齡，疫下裁員潮中失業機率較高，而他們多為家庭經濟支柱，或因壓力大走上絕路。

防止自殺會以去年死因裁判法庭自殺個案數據分析，發現去年本港整體自殺個案1080宗，較前年1010宗多70宗，按年升6.9%，平均每天約2.96人自殺身亡；以每10萬人口自殺率計，去年為14.73，較2021年升1.03。該會總幹事曾展國稱，香港去年仍受疫情影響，經濟需時復蘇，社會氣氛相對暗淡，加上人口老化，整體自殺數字及自殺率均達2007年以來新高。

料關疫下裁員潮受壓 學者倡建社區網絡

按年齡分析，長者自殺身亡人數再創新高，去年60歲或以上長者，每10萬人有21.73人自殺，較去年升0.61。不過，去年自殺個案增長最高的群組則為50至59歲，去年有204人自殺身亡，較2021年154宗多50人。

該會主席黃瀚之形容，一年內同一年齡層多50人自殺屬「好多」，情况值得關注。黃稱，中年人士多屬家庭經濟支柱，面對龐大經濟及家庭壓力，惟移民潮令不少家庭間聯繫減少，估計缺乏家人支援或令中年人士面對壓力時有輕生念頭。曾展國分析，疫下經濟差，一旦公司有裁員潮，年資較長、工資較高的中年員工首當其衝，突失收入對接近退休年齡的中年人士來說影響很大。

翻查政府統計處資料，疫前2019年本港50至59歲人口失業率為2.7%，2020年升至6%，前年下跌至5.5%，去年再回落至4.5%。港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝認同，50至59歲自殺率升與疫下失業情况有關，估計今年社會全面復常後情况有改善，他建議當局長遠仍應為低收入者建立更多社區網絡，照顧其精神健康。

長者佔逾四成 或關移民潮倡關愛隊家訪

至於長者自殺個案連續多年創新高，曾展國認為屬本港家庭結構問題，本港家庭婚後甚少與父母同住，加上近年愈來愈多人離港，令長者照顧者減少，即使當局近日提出提升生育率也「遠水不能救近火」，長者自殺趨勢未來可否改善，視乎港府「可唔可以令香港變番吸引中年及年輕人留低嘅地方」。

曾展國說，長者很多時認為求助會對他人造成負累，子女應更有耐性，多聆聽年長父母需要。葉兆輝則建議政府利用新成立的「18區關愛隊」上門家訪，主動協助情緒受困長者。

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