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擴大「有條件釋放」 副局：部分或更易出院

【明報專訊】港府檢討有關精神科病人出院安排的「有條件釋放」（簡稱CD）機制後，計劃將機制擴大至自願入院但有刑事暴力傾向者。醫衛局副局長李夏茵表示，機制有助相關精神病友更易出院重返社區，而由於相關政策涉及修例工作，預料需要一至兩年才能完成。

修例料需一兩年 不憂損求醫意欲

醫衛局轄下精神健康諮詢委員會上周召開會議後，局方透露將循4方面改善CD機制，包括擴大涵蓋範圍、設立醫管局跨專業團隊自動覆核個案等，其中目標今年內完成不涉法律修訂的建議。李夏茵昨在港台《星期六問責》稱，不認為擴大涵蓋範圍影響病人求醫意欲，反而有部分因醫護以安全起見、不容許出院的病人因此更易出院，認為檢討方向可給予病人更多選擇。

防自殺會：強制出入院或涉人權問題

撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國昨稱，一旦改機制強制患者出入院，或牽涉人權問題，有可能引起社會反響，建議當局重點加強公眾教育，令患者明白入院治療屬其中一個可幫助自己的方法，同時改善社區支援網絡，讓患者即使不留院治療仍可適時得到幫助。

另外，港府日前交代，45歲或以上、沒有已知高血壓或糖尿病等市民，預料11月可到康健中心報名參與「慢性疾病共治先導計劃」。被問到計劃目標篩查多少慢病患者時，李夏茵回應稱，因應各區人口結構不同，如部分地區有較多長者等，局方會為不同康健中心訂立不同參與人數目標。

「慢病共治」料有康健中心地區先推

港府現已在7個地區設立地區康健中心，其餘11區則有過渡性質的地區康健站，李相信設有康健中心的地區會「打響炮」、首批推行計劃。

李夏茵又稱，局方檢視多方面數據後，發覺45歲為香港市民一個「臨界點」，此後隨每5年年齡增長，就有多10%人口出現慢性病，認為相關年齡層需開始管理個人健康。她補充，成功推行服務模式後，會將計劃推廣至其他慢性病，如肝炎等後遺症較嚴重的疾病。

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