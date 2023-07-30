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斬人案後 有精神病康復者拒外出 防自殺會：求助人遭欺凌自我標籤 籲政府多教育

【明報專訊】鑽石山荷里活廣場斬人命案令社會關注精神健康問題，香港撒瑪利亞防止自殺會昨公布年度求助個案數據分析，去年提供熱線、網上輔導及自殺危機介入服務處理的1.5萬宗個案中，最多人因精神健康問題求助，佔整體近一成半。該會自殺危機處理中心主任韋賽姬表示，中心在斬人案後求助個案中，發現社會對精神病患污名化問題加劇，有求助人因同患精神分裂被職場欺凌；亦有穩定康復患者因社會氛圍自我標籤，明明病情穩定康復也不敢外出，稱因「唔想傷害人」。

韋賽姬形容，不少精神病患者在案件後「明明起番身都被打沉」，康復進程受影響，盼政府多宣傳，提高公眾對精神健康的了解。

去年1.5萬求助 最多涉精神健康

荷里活廣場上月初發生斬人命案，39歲疑兇患妄想型精神分裂症，須定期到醫院覆診。本身為資深社工的韋賽姬形容，命案對社會在精神健康的認知上造成震盪，不少市民因恐懼及不了解，標籤精神病患一旦病發便會傷人，中心至今接獲至少六七個精神病患者受事件困擾求助。

她憶述，有本已穩定的精神分裂患者向中心求助稱，自看到網上流傳的襲擊兇殺畫面後，經常夢見當中血腥場景，擔心一旦外出病發也會傷人，向社工稱因「唔想害到人」抗拒外出，連覆診也不敢。

遭同事宣揚病史失眠 嘆百辭莫辯

韋又稱，除仍在求醫的患者，中心亦接獲精神分裂康復者求助，該康復者一直有穩定服藥，病情受控多年一直如常於餐廳工作，惟命案後受職場欺凌，有同事不停對外宣揚其病史，又稱他也會「斬人」，令其無法入眠。韋對此個案印象尤深，該康復者多次向社工慨嘆「百辭莫辯」，因事實上真有與他患同等疾病的人暴力殺人，令其有口難言，不知如何向他人解釋自己沒傷人傾向。

韋表示，不少人誤以為精神分裂患者的幻覺及幻聽會指示其傷害他人，惟按她從事社工20多年經驗，事實剛剛相反，患者聽到的聲音通常是命令他們傷害自己。她慨嘆事件揭露社會對精神健康缺乏深入了解，「不少市民到自己親身經歷、患上精神病時，才真正開始認識精神病」，呼籲政府提供更多渠道讓公眾正面了解精神疾病。

防止自殺會總幹事曾展國亦稱，從過往病例可見，精神病患者會傷人的比例很小，認為只有對精神病缺乏認識的人才會誤以為精神病人會隨機傷人，兩者沒必然關係。

醫生：有轉工者拒領醫生紙 有憂自己會傷人

精神科專科醫生麥永接向本報稱，荷里活廣場兇案後，有剛轉工的思覺失調患者認為社會「風頭火勢」，擔心在新職場被發現患病而拒領醫生紙，另有情緒病友憂慮病情若處理不當將同樣有傷人傾向等，認為兇案或令精神病友造成心理壓力，影響求醫意欲、另有可能出現工作歧視或自我歧視。他補充，市民若遇精神病友傾訴上述憂慮，可放下有色眼鏡交談、解釋荷里活廣場兇案屬偶發事件。麥又說，絕大多數精神病人無暴力傾向，認為社會須有共識接納、認識不同精神疾病。

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