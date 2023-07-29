湯家驊：縱未有禁制令 傳播仍可違法

上訴執法修例 梁美芬倡政府三步走

梁美芬估計，政府可以研判上訴結果，或即時按《港區國安法》或《國歌條例》執法和檢控，獲勝訴機會後再做決定，亦可經立法會修例及補充，「以免我們的國歌經常在國際活動和賽事中經常被誤播，繼續被極有影響力的社交傳媒播放」。她又說，立法會議員研究修訂相關法例，可能只需修改很小部分就可以令法例變得清晰，「令日後減少更多麻煩……（包括）為香港和國家在國際上帶來尷尬」。

湯家驊表示，法官認同傳播《榮光》的人有意違反國安法，但具體情况不能一概而論，假設有人在浴室哼唱《榮光》，和在維園集會時唱歌影響不一樣，後者可能違法。

大狀：有否煽動意圖關鍵

大律師嚴康焯表示，雖然法庭駁回禁制令申請，但任何人以非法形式傳播《榮光》仍有違法風險，關鍵是該人有沒有煽動意圖；除了新聞工作者報道或轉載《榮光》可納入合法用途，假設警察學堂播放《榮光》，以教育學員何謂犯法，相信都是合法用途之一。