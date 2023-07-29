《榮光》禁令拒批 政府研對策 高院：限制已違法行為 看不到實際用處

另外，判辭透露特首於本月11日發出證明書，指禁制令涉及國家安全。翻查資料，這是政府首次根據《港區國安法》第47條，向法庭發出證明書（見另稿）。

李家超：要求律政司研判辭跟進

正訪問東盟3國的特首李家超昨日在馬來西亞被記者問到會否考慮上訴，他說已要求律政司盡快研究判辭，以及積極研究之後的跟進工作。他強調國歌是國家主權的象徵，有關歌曲經常被用作煽動他人參與極有可能構成分裂國家罪及煽動罪等行為，亦被不正確地表述為「香港國歌」，對國家造成侮辱，對國家和特區造成傷害。

臨時禁制令原擬禁止4類行為，即以分裂國家、侮辱國歌及具煽動性的意圖傳播《榮光》，以及協助及教唆上述行為。高院法官陳健強在判辭概括此4類行為均觸犯其他刑事罪行，法庭要評估需否透過禁制令此民事程序輔助刑事法律程序，尤其當相關刑事罰則遠比禁制令引伸的民事罰則為重，例如國安法第20條的最高刑罰是終身監禁，法庭便須判斷禁制令能否帶來更大阻嚇力，以及法庭在原則上應否加諸禁制令，令被告失去刑事程序所訂下的保障。

官：已立國安法 刑罰更重

陳官表示，香港自國安法生效後已「重回正軌」，反映國安法行之有效，雖然律政司一方提到過往涉及港鐵站及機場的禁制令非常有效，但法庭認為當時的附例不足以阻嚇相關罪行，而本案情况不同。他又認為，已違法者並不會因禁制令而卻步，涉及的網上平台營運商亦應會索取法律意見，避免協助他人違法，法庭「難以理解」為何禁制令能增加相關刑事罪行的阻嚇力，看不到禁制令有實際的用處。

終止聆訊僅酌情權 法律規定避「一罪兩審」

禁制令的另一爭議是禁制違法行為會否造成「一罪兩審」，即被告須同時面對刑事審訊及違反禁制令的民事程序。判辭引述律政司曾指法庭可以頒令終止其中一個法律程序，但陳官認為終止聆訊是法庭的酌情權，避免出現「一罪兩審」則是法律的規定。

指潛在「寒蟬效應」 重申自由非絕對

判辭又提到，即使禁制令不針對合法行為，但亦不能排除可能帶來「寒蟬效應」，令無辜者擔心法律後果，而避開涉及《榮光》的合法行為，香港記者協會原擬介入正正反映潛在的「寒蟬效應」。陳官認為許多巿民沒有時間了解禁制令細節，可能接觸不準確的二手資訊，早前不少傳媒報錯禁制令會令《榮光》成為「禁歌」，便足證公眾難以理解禁制令內容。

接納護國安目的 需否靠禁令有保留

不過陳官亦重申，言論自由並非絕對，套用限制人權的「相稱性測試」，他接納禁制令有維護國家安全的合法目的，並能平衡「寒蟬效應」及維護國安的需要，不過對於是否有需要透過禁制令達到此合法目的則有保留。基於以上理由，法庭拒絕批出臨時禁制令。

律政司早前在申請禁制令的入稟狀附上32條YouTube影片，要求相關者採取行動，停止傳播《榮光》。本報昨日翻查發現，其中8條影片無法觀看，分別變為非公開影片、被上載者移除，或者無法在香港觀看。另外，《榮光》於Apple music、Spotify、kkbox等串流平台則繼續上架。

【案件編號：HCA 855/23】

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