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工會：業界保障前線意識增 有保險公司拒承保

【明報專訊】MIRROR演唱會事故後，舞蹈員與招聘方的僱傭關係曾惹爭議。勞工及福利局長孫玉菡去年表明，事故當日參與演出的舞蹈員屬僱員身分。香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷認為，事故後業界對於保障前線人員的意識提高，惟不少保險公司憂業界屬高風險行業，拒絕僱主投保。

勞工處稱，政府非常關注僱主有否依法投購僱員工傷補償保險，處方一直採取執法及宣傳措施，確保僱主遵守法例規定。

張惠婷認為，事故後從業員在接受工作前會問清楚條款，而僱主亦會張羅合適保障；惟由於界定僱員身分顛覆業界一貫做法，即使僱主欲提高保障亦「無從入手」。她說，有保險公司憂過往未有理賠個案經驗下而拒絕業界投保，只有小型保險公司願意承保。她期望保險業多提供相關產品，讓僱主有更多選擇，為前線表演人員提供更全面保障。

保聯：看工種風險等評估

保險業聯會回覆本報稱不評論個別事件，而市面上有50間保險公司提供僱員補償保險，基本上不論規模大小，各保險公司會根據不同行業、工種及其風險作評估，從而決定是否接受投保及釐定保費。聯會又稱，保險公司通常會考慮數項因素評估風險，包括不同行業風險特性和潛在事故風險、投保工種意外率、有關僱主過往索償紀錄，以及事故後採取的糾正或改進措施等，以決定是否接受投保及釐定保費。

MIRROR演唱會舞蹈員的僱主Studiodanz事後被控未有為僱員購買勞保等。勞工處表示，2021及2022年分別有974及1015張涉及沒有投購勞保的傳票罪成，罰款800至1.5萬元，其中一名僱主被判囚14天（緩刑18個月）及罰款5000元，但未有備存舞蹈員的相關數字。

相關字詞﹕勞工處 保險業聯會 僱傭關係 MIRROR演唱會嚴重事故

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