康署職員：裝置定義不清難執行 加場怎處理？

康文署去年底公布MIRROR演唱會事故調查報告，建議6項加強舞台搭建措施；署方回覆已試行，參考香港工程師學會意見及過去大半年在紅館實施的經驗，將與業界商討落實安排。消息人士透露，試行的措施包括盡量在首演前24小時綵排、鋼索須提交質量檢測證書，以及由曾接受訓練和擁有舞台項目經驗的「項目監督」每日檢查舞台裝置等，部分措施或延伸至日後的修訂指引。

據悉，已試行加強措施中，若租用人加建複雜或高風險懸掛裝置等，而其重量較場地結構承重負荷高，租用人須額外有第三方人員獨立審核；若較場地結構承重負荷低則毋須。有署方職員認為​​推行時感無所適從，所謂懸掛及機械裝置未有具體定義，舉例有時遇到兩三層移動布景板，未知應否歸類為「複雜懸掛系統、機械裝置或重型搭建物」，很多時摸不着頭腦。

戲劇界盼可前期準備 免審批時大改

有戲劇界從業員稱，康文署新建議與昔日做法無異，業界演出多歸類為B類，相信只要跟隨做法並不困難。但她說，事故後租用私人場地舉辦演出時申請的臨時娛樂牌照，感覺上各部門審批時較嚴謹，舉例起重結構要求方面，以往有裝置以兩件組件合成，惟有部門憂出意外而要求申辦方「一件過」製作，令申請工作及時間「雙倍起計」。她希望審批臨時牌照部門可參照新建議，讓業界在前期針對準備，而非審批期間才被突然要求更改。食環署稱，一直按既定程序處理公眾娛樂場所牌照申請，過去一年並未訂定新標準。

私人場地方面，亞洲國際博覽館稱會留意政府最新措施及法例要求，有需要會盡力協助主辦方作配合。會展表示，一旦署方推行6項加強措施，將檢視是否適用於會展活動。九龍灣國際展貿中心稱如有關方面他日推出措施，將盡力配合。