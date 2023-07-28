舞台高空表演10場 擬第三方審核 康署倡工程四級制 墜屏調查組員：場次少同有風險

明報記者 梁敏琪 施晉宇

康署：紅館試行加強措施 擬第四季修租用條款

康文署回覆本報稱，擬議的第三方審核安排建議適用於風險相對較高的演出，包括複雜舞台設計或演期較長者，以確保舞台搭建物及裝置安裝穩妥，不會因較長時期使用而有損耗、折舊等，具體安排仍待商討。署方稱已在紅館試行調查報告內的加強措施（見另稿），預期今年第四季修訂「租用條款」，包括考慮增加現時為每宗意外事故的公眾法律責任保險金額，以及引入機制加強處理違反「租用條款」的情况。

康文署稱，參考加強措施經驗及工程師學會建議，擬備舞台搭建工程工作守則。本報獲得該擬備守則簡介，當中涵蓋坐地及懸掛裝置，按其高度、負載、是否可移動及屬加建，分為A、B、C及C+四類（見表）。其中，可移動或加建懸掛系統等的C類及C+類設備，視乎驗證項目要由註冊結構工程師、機械工程師，以及輪機及造船工程師驗證。至於第三方獨立審核則只限C+類設備（即包含飛人高空表演），且演出達10場或以上才需要。

紅館一年僅兩演唱會達10場門檻

翻查資料，紅館過去一年共舉行29項活動，26項屬文娛活動，僅兩項（7.7%）達10場門檻，包括原定7月舉行13場的鄭秀文演唱會（已延期）及一連27場的陳奕迅跨年演唱會。文化中心劇場今年首8月分別舉辦34項文娛活動，其中僅中英劇團的《血色雙城記》演出10場，佔比2.9%。大會堂劇院同期49項文娛活動中，則4項（8.2%）達10場門檻。

據了解，康文署本月中向九大藝團及演唱會業界等簡介方案，席間有人問及為何10場或以上演出才須獨立審核、會否改至5場。機械、輪機及造船工程師司徒家成向本報稱，較少場次同樣有意外風險，質疑難核實設備損耗情况，「點知之前有冇用過？」對於署方要求提交物料檢測證明，他認為要列明是否每項演出均要為設備檢測，否則或只是提交物料「出生紙」，「（設備）可能已經用咗六七年」。

工程師學會料署方初期承擔部分獨立驗證費

工程師學會會長李志康則認同設10場門檻，稱若場次較少，設備磨損較少，多場次就「唔同講法」，搭建及驗證日數較演出日數長亦不實際，認為要平衡安全及業界可否執行，估計方案實施初期或由署方承擔部分獨立驗證費用。他說，過往舞台工程多由結構工程師一人「睇晒」，但其專業為靜態裝置，移動機械屬機械工程師、輪機及造船工程師範疇，估計C類設備至少需兩名工程師驗收，如屬C+類及10場則另須註冊工程師獨立檢視，即3人審核。

業界憂細劇團負擔增 核實費較墜屏前升兩成

有份出席簡介會的香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒稱，舞台劇演出場地座位少，較演唱會更易達10場門檻，但兩者無論機械複雜程度、規模及門票收益均難以比擬，擔心加重小型藝團負擔，「請一個工程師都五位數起跳，好直接就係以後唔好做（高空飛人等表演）」，認為與其增加工程師審核，不如加強舞台技術教育。有戲劇界從業員稱，事故後部分註冊專業人士憂承擔法律責任，拒絕接受相關核實工作；即使少數願意接受，費用亦較事故前增加兩三成，令舉辦演出成本提高。

涉事MIRROR演唱會主辦單位大國文化及MakerVille回應稱，過去一年一直就各方面檢討及改進，並加入新指引，包括安排獨立第三方工程顧問監管舞台設計及搭建。

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