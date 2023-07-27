指小輪高層拒合作 上訴庭關注6議題

3高層拒見 警未掌船員工作

海泰號由港九小輪全資擁有的子公司營運，判辭引述警方呈交的死亡調查報告，指警方留意到工會「港九工團聯合總會」提交證據，指船員實行24小時輪班制，當中有人投訴休息時間不足；警方問工會代表是否願意作證，無人答允；與此同時，警方要求與港九小輪的董事總經理、營運經理和總船長面談被拒，無法了解船員工作情况。

上訴庭表示，獨立調查委員會曾觸及船員工時問題，但沒有深入探討；透過死因研訊審視工時問題和提交建議，才符合公眾利益。

上訴庭裁金屬片問題涉事

此外，難屬早前提出新證據，包括撞向「南丫四號」的「海泰號」船頭或包有金屬片，導致由鋁合金建造的南丫四號留下巨大切口。上訴庭裁定，金屬片問題與死者的死亡情况有關，並進一步提出疑點，例如財利船廠有否獲海事處許可、加裝過程有否任何要求等，希望透過死因研訊釐清。

上訴庭列出6重要事項，其中一半牽涉海事處驗船制度。上訴庭表示曾有17名海事處人員被指行為不當，但死因研訊有別於運房局（運輸及物流局前身）內部調查，相關人等要出庭接受盤問，可增加海事處的問責性。

（南丫海難）