案件拼圖可望湊合 政府勢受壓公開舊檔

海難事件當年極轟動，政府之後成立獨立調查委員會，其後有運房局的內部調查及警方刑事調查，未來死因庭召開時，3項調查的報告內容，加上家屬其後呈交的新證據，可望湊合案件「拼圖」，還原真相。

家屬可名正言順質問涉事方

上述3項調查，涉事方如船公司、港燈、海事處涉事人等，均有律師協助申述及挑戰各項指控，唯獨死者家屬一直未有機會申述，而家屬將可參與死因庭，名正言順就未解之謎向各涉事方提出質問，並提出理據。

高院上訴庭昨判辭提到死因研訊能揭發系統性的缺陷。法律界人士稱，判辭有提及關注船員實行24小時一更制、「水密門」設計等問題，死因研訊屆時會觸及當年的不當做法如今是否仍存在，如海員是否仍沿用24小時輪班制。

運房局2013年做內部調查，但以顧及政府的保密責任和保障調查報告中個人資料的法律責任為由，僅公開報告摘要。法律界人士稱事隔多年，不少涉事者已離任、離港，認為現時公開「遮蔽」的資料，影響也有限，上訴庭昨以公眾利益為由頒令開死因庭，政府會面對公開資料的壓力。

運房局內部調查報告列出17名海事處職員涉行為不當，建議對當中13人展開紀律程序，惟一直沒公開17人的身分。報告亦點名批評3名海事處官員，當中時任海事處高級驗船主任蔡志全和廖朝暉，後來獲晉升至助理處長，任職至今。海難後4人被檢控及定罪，均已刑滿出獄。

一直協助家屬的民主黨涂謹申慨嘆，無想過家屬要求召開死因研訊都要面對這麼多折騰，稱家屬要小心準備開庭，為心中疑問尋找答案。

明報記者

（南丫海難）