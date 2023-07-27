「多年來唯一一次可在鏡頭面前笑」 遺屬：召死因庭僅事件開始

【明報專訊】南丫海難奪去39條人命，遇難者家屬一直奔波，苦等近11年才成功爭取召開死因研訊。家屬梁淑玲對裁決感到激動，稱「那麼多年來唯一一次可以在鏡頭面前笑」，認為召開死因庭只是事件的開始，指若涉事船廠、船公司等可配合死因庭，才是真正完結。
梁淑玲說，事件並非單純意外正是召開死因庭最重要原因，如考究事件是否與行政架構或工作操守等有關。她指海難發生時引起轟動及迴響，政府亦很快採取行動，本來期望一兩年已可得知事情真相，遺憾真相一直未明，只好繼續追尋。上訴庭昨批准為其中兩名死者召開研訊，她說會聯絡其他難屬，歡迎他們加入申請召開死因庭，下一步將會申請法援。
梁淑玲表示，感謝律師團隊堅持逾10年，她形容自己只是一個「平凡人」，每天都要上班，如沒有得到團隊專業意見及分析，「這件事只會沉落去海底」。她又感謝上訴庭的判決，指上訴庭贊同其論據，認為事件與公眾利益有關。
另一死者家屬趙炳全對上訴得直感到高興，稱事發至今10多年曾有放棄上訴的念頭，但想起去世親人的死因「不明不白」，認為不可以對死者無交代，「所以要堅持下去」。
此外，一班遇難者家屬發新聞稿表示對裁決萬分感恩，「可謂皇天不負有心人」。家屬表示，部分涉案證人可能已移民，呼籲有關人士配合回港，出席死因研訊作供。