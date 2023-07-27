家屬上訴得直 南丫海難召死因庭 判辭指開庭符公眾利益 研訊防同類事件

上訴人為死者趙少琼的胞弟趙炳全，以及死者梁家杰的胞姊梁淑玲，兩人對裁決表示激動和高興（見另稿）。本案由首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨和朱芬齡審理，是首宗以「公眾利益」為由向上訴庭申請召開死因研訊的案件。

上訴庭：遺憾研訊「姍姍來遲」

政府：會配合 時任局長：召研訊是好事

運輸及物流局發言人表示，「知悉有關法庭判決，並會盡力配合死因研訊」，指案件已經進入司法程序，現階段不便評論。時任運房局長張炳良回覆《明報》查詢稱，認為召開死因研訊「是好事」，但礙於其前局長身分，不宜再評論。

上訴庭在判辭指出，雖然《死因裁判官條例》沒有界定何謂公眾利益，但不意味死因裁判官或法官可以隨意運用公眾利益的概念。簡單而言，死因裁判官除了負責調查死亡事件的原因，亦要履行以公眾利益為重的社會功能（social function），避免同類型事件出現。

官指死因庭可揭制度不足處

上訴庭強調，近期有經驗顯示，死因研訊的社會功能日趨重要，可以揭發制度的不足之處，以及導致死亡的系統性缺陷，例如公共機構管理不善或失職，從而減輕公眾的擔憂、疑慮和謠言，否則事件會繼續困擾社會。上訴庭提及，決定召開死因研訊與否，應該考慮死因裁判官擁有廣泛的蒐證權力，可以在聆訊盤問證人，有助調查。除此之外，死亡情况可能牽涉系統性的問題，例如不妥善的工作制度和醫療程序、公共機構舞弊或行政失當等，公眾或期望研訊查明問題。

針對南丫海難，上訴庭表示牽涉的公眾利益顯而易見，最有力證明是時任特首於2012年12月委任「獨立調查委員會」調查事故。上訴庭指雖然委員會曾召開聆訊和提交建議，但家屬一方提出未經委員會考慮的6項議題，例如「海泰號」的船頭是否包有金屬片，值得死因庭調查（見另稿）。上訴庭表明無意批評獨立調查委員會，形容其工作值得讚揚；只是特首要求委員會在半年內呈交報告，導致時間緊迫，所以委員會未能涵蓋所有議題。

稱原審法官對公眾利益看法太狹隘

總括而言，上訴庭表示，為海難死者召開死因研訊符合公眾利益，下令為死者趙少琼和梁家杰召開死因研訊，並不作訟費命令。上訴庭推翻原審法官高浩文的裁決，指高浩文對公眾利益的看法過於狹隘，屬錯誤行使酌情權。在判辭尾聲，上訴庭讚揚警方撿拾獨立調查委員會留下的線索，努力準備死因調查報告，為研訊提供基礎。

翻查資料，過往有不同持份者向法庭申請召開死因研訊。模特兒彭楚盈1999年在油麻地一單位死亡，單位業主為前政務司長陳方安生的胞兄方曼生，引起關注；時任律政司長黃仁龍向高院申請進行研訊，最終死因庭裁定彭死於意外或不幸。此外，菲傭QUINTO Leonita Arcillas於2017年在僱主家中昏迷，家屬獲原訟庭批准召開研訊，最終死因庭裁定死於自然。

【案件編號：CACV 485/22】

明報記者

（南丫海難）

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