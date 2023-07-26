史維任戰略官 ASPACE吸港畢業生

【明報專訊】位於將軍澳創新園先進製造業中心的ASPACE香港衛星製造中心（下稱中心），業務包括商業航天研發、製造、測控等，需大量相關人才。香港航天科技集團有限公司副總裁胡明遠表示，中心現時已聘用來自本港6所大學的畢業生，涉及數據分析等工種。另去年10月卸任科大校長的史維出任ASPACE首席科學家兼首席戰略官。香港理工大學昨亦與中心簽署合作備忘錄，盼長遠雙方可在科研上有更多合作，並協助畢業生投入航天行業。
員工來自航空工程地理系
胡昨在記者會回應稱，目前中心自本港多所大學畢業的員工，就讀航空工程、地理系等，涉獵工作內容廣，包括衛星應用、測控、遙感的數據分析，以及大數據人工智能分析等。
史維是美國航天及宇航學會及美國機械工程師學會院士，2010年出任科技大學校長前為密歇根大學安娜堡分校航天工程學系主任。史維接受訪問時表示，加入ASPACE是由於他「個人專業是航空航天」，早於科大任校長時，已跟香港航天科技行政總裁文壹川會面，指當初知悉本港將有衛星生產「也很驚訝」，期望幫助介紹科大學者及學生，在航天科技方面合作。
史維期望長遠可在港建立航天相關工作及產業，又稱了解現時國際情勢，會探討如何在港「找到一條真正可行、開放及可持續的道路，這對香港非常重要」。
理大簽合作備忘涵培訓研究
中心昨與多個單位簽署合作備忘錄，包括理大。理大副校長（研究及創新）趙汝恒表示，未來合作方向包括研究及人才培育，他形容衛星製造是「較大的生態鏈」，需不同人才，如理大測量系畢業生所學知識將可應用在衛星測量及定位技術。研究方面，趙表示透過衛星可收集氣候、環保等不同數據，「如何分析，需用人工智能、數據科學等，都可一同開發」。
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