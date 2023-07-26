ASPACE製造中心開幕 港產衛星明年出廠

可年產200枚 與逾40國商合作

目標4年後規模300億美元

ASPACE香港衛星製造中心位於將軍澳先進製造業中心（AMC），佔地約20萬平方呎，配備18套分系統及200多套精密設備，料可年產200枚以上的30至1000公斤級別的商業衛星產品，功能包括通訊、導航、雷達、光學及碳檢測等。中心廠房流程包括製造、測試及驗證，工序包括艙板噴漆、模塊裝配等，單枚衛星生產周期為12天，首枚衛星明年初製成並投入應用。

據ASPACE資料，按每枚低軌衛星平均壽命3至5年計算，料全球多國對衛星的年均需求逾3萬枚，目前全球衛星製造產能約每年6000至8000枚，ASPACE可年產200枚，相當於全球產量約2.5%，目標市場規模預期2027年達300億美元（約2340億港元）。

母公司CEO：

港稅務海關有優勢 助減成本

文壹川解釋，選擇在港設立人造衛星生產廠房，是由於本港在稅收及效率方面有極大優勢，這是「最重要的原因」，指香港是世貿組織的單獨關稅區、近零關稅，清關速度快，「電子清關30分鐘，這對提高競爭力有非常巨大幫助」。至於業務發展方向，ASPACE首席科學家兼首席戰略官史維表示，除了現時特首李家超正率團訪問東盟三國，其他國家都是合作目標，在中美關係緊張下，有信心可達各方面要求及平衡。

來自本地及多國的政府部門或私營企業與香港航天科技集團簽署合作備忘錄，包括阿拉伯信息通信技術組織、尼日利亞國家航天研究與開發局、西班牙民企塞萊斯蒂亞航天公司（Celestia Aerospace）；本地則包括理工大學及香港應科院。

合作外企：將交換員工提供諮詢

塞萊斯蒂亞航天公司行政總裁Gloria Garcia-Cuadrado接受本報訪問說，以往與中國有不少合作經驗，故選擇與香港衛星製造中心合作，將來循多方面合作，包括安排在巴塞隆拿的員工與香港員工交換，促進人才培育，另為本港航天技術發展提供諮詢服務等。

應科院通訊技術總監招溢利向本報稱，盼可透過與ASPACE合作將應科院現有前沿的研究產業化，舉例在通訊科技方面，一些遍遠落後國家現時「運用3G或4G亦有困難」，應科院有特別的衛星回傳方法，可快速佈置通訊網，免卻在地面如鋪設光纖等大型工程。