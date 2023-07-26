秦剛「消失」一月免職 王毅再任外長 成任期最短外長 外交部網頁刪資料

新華社的報道未提及秦剛被免去外長職務的原因，其國務院黨組成員職務亦未有被免。

缺席活動 傳聞四起

官方曾稱「健康原因」

秦剛是在去年12月30日接替王毅任外長一職，今年3月在全國人大代表大會當選新一屆外長，但自6月25日開始脫離公眾視線後，傳聞四起，官方一度稱其缺席外事活動是因為「健康原因」。外交部早前強調，中國的外交活動正在照常進行。昨日人大常委會會議決定，免去秦剛的外長職務，任命仍身在南非出席金磚國家會議的王毅為外長。

秦仍為國務委員 最年輕副國級

秦剛現年57歲，生於天津，祖籍河北懷來。他亦是職業外交官，其工作履歷均在外交系統，自1988年起，先後任外交部發言人、駐英國大使館公使、新聞司司長、禮賓司司長、外交部部長助理、外交部副部長、駐美國大使、外交部黨委副書記等職務。2021年7月秦剛赴美履新，擔任第11任中國駐美大使。在今年全國兩會上，秦剛當選國務委員，成為中國當時最年輕的副國級官員。這也是在3個月內秦剛兩度升職。

昨午國家主席習近平簽發第八號主席令，宣布秦剛及王毅的職位變動。外交部官網下午將秦剛所有圖文撤下，「外交部長活動」及「外交部長」等欄目已清空，「歷任外交部長」欄亦沒有秦剛名字。去年底秦剛接替王毅後，外交部網站並未將卸任外長王毅的活動報道刪除。

秦剛現仍然擔任國務委員。中國《憲法》規定，全國人大常委會行使的職權，在全國人民代表大會閉會期間，根據國務院總理的提名，決定部長、委員會主任、審計長、秘書長的人選；當中沒提及國務委員。不過2021年修改的《人大組織法》，則增加人大常委會「可以決定國務院其他組成人員的任免」、「可以決定撤銷國務院其他個別組成人員的職務」等條款。

觀察者：政策影響不大 中俄料更緊密

當局昨沒交代今次人事變動原因。本月17日，在外交部例行記者會上，英國《金融時報》問及秦剛脫離公眾視線「與涉及調查傅曉田緋聞有關嗎」等問題，發言人毛寧以「這個問題我沒有可以提供的信息」、「我不了解你所說的情况」回應。自秦剛沒公開露面後，傳聞四起。海外媒體及互聯網上，有人將秦剛擔任駐美大使時接受鳳凰衛視《風雲對話》欄目採訪的短片四處散播。去年3月20日，秦剛接受鳳凰衛視記者傅曉田採訪，就中美關係及烏克蘭問題等闡述中方立場。

有不願意具名的京城觀察人士稱，秦剛與王毅的職位變動，對中國現行外交政策無重大影響。該觀察人士表示，中國的外交政策現時由中共中央外事辦公室統籌主導，屬於國務院系統的外交部多扮演執行的角色。不過，該人亦認為，王毅再度執掌外長一職，在中美角力、中歐逐漸「脫鈎」的大背景下，面對國際局勢變動，中俄聯繫料將更加緊密。

另外，全國人大常委會昨同時免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為人行行長。

明報記者

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