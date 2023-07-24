中美角力 星學者料港或變「區域樞紐」 應拓東盟

指港政治不能「太左」

下架李光耀書惹關注

新加坡前外長楊榮文曾形容本港資金、人才和企業外流，星洲可受惠5至10年。香港近年致力開拓東盟市場，吳木鑾指出除了新加坡，香港在東南亞也面對中東挑戰，舉例迪拜正積極發展為金融中心，部分東盟成員如印尼同為穆斯林，兩地文化較接近，不少東盟企業樂意赴中東發展。

與星及中東相比，吳木鑾認為香港目前優勢在於可以作為東盟企業通往內地的大門；不過中美關係持續緊張，他指新加坡在中美之間走務實路線，在打「國際牌」，反之香港不得不跟隨北京路線，部分企業因應制裁風險會傾向赴新加坡發展。「背後有很大問題，就是中美關係緊張後，新加坡變成國際樞紐，香港會變成區域樞紐。」

料中國牌優勢僅維持10年

看好東盟潛力尤其印尼

吳木鑾指出，「中國牌」對香港仍然重要，需多利用，但估計優勢僅能維持約10年。他說中國長遠面對貧富懸殊、人口老化等問題，對內地發展信心不大，反而東盟尤其印尼發展潛力大，10年後全球或將重心放眼東盟。

對於香港未來定位，吳木鑾認為要增強與東盟國家聯繫，他說新加坡近年更重視在東盟發展，認為兩地可加強溝通合作；指新加坡並不視與香港競爭為「零和遊戲」，兩地有力一同「做大個餅」。

今屆特區政府積極發展創科產業，吳木鑾說香港在創科落後星多年。相比下他說香港「高才通」僅為應對移民潮問題，沒有針對性吸引香港需要的人才，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。回望香港發展步伐，吳木鑾說早於曾蔭權年代已重視中東市場，曾蔭權2008年已訪中東，惟之後政府未見實際行動。他指香港核心問題之一是缺乏像新加坡政府的遠見和政策延續性，未來不能再朝令夕改。