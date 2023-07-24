訪東盟三國 李家超稱爭支持港入RCEP 貿發局代表：現况利與東盟企業合作

李家超率團展開新加坡、印尼、馬來西亞三國的7日訪問行程。據工貿署數字，香港與東盟的貿易總值由2019年的10,178.53億元，增加近三成至2022年的12,943.86億元。何建榮說，疫後更多東盟企業來港發展，來自東盟多個主要經濟體，包括泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等，主要涉及金融。他說，疫情令商業項目停滯，東盟企業着眼香港在融資、企業管理等優勢，又指貿發局最近舉行的展覽會，來自東南亞的買家數目明顯增加。

對於香港與新加坡吸引東盟企業的競爭力，何建榮認為兩地各有優勢，新加坡位處東南亞，同樣有優良金融平台，而本港優勝之處在於背靠內地。他指內地幅員廣闊，中小企未必直接前往內地，通常會先來港再進軍內地；而部分企業選擇來港上市集資，再到其他市場發展。惟最新全球首次公開招股（IPO）的集資排名，印尼已超越香港，何建榮表示希望只是短期現象，亦提醒香港一直面臨各地競爭。

IPO集資排名印尼超香港

何建榮盼「短期現象」

中美關係緊張，被問到會否令東盟企業卻步不來港，何建榮認為東盟一向對內地和香港友善，當地商界較少考慮政治因素，是否來港發展取決於對成本效益等因素，稱「政治是政治，生意是生意」。他強調，歐美企業較受地緣政治影響，例如要考慮會否面對其國家制裁，目前環境反而有利香港與東盟企業合作。

何建榮稱新冠疫情後，更多香港企業欲了解東南亞市場，部分廠商冀轉移生產線以提高穩定性，零售業、初創公司亦看準東盟市場大、增長迅速，舉例不少餐飲業界計劃到東南亞發展，因為當地人喜歡香港食物口味，面對的競爭也較小。

特首今次訪問團有30多名商界代表，包括全國人大常委會前委員長栗戰書的女兒、建銀國際董事長栗潛心，WeLab創辦人龍沛智，總商會主席阮蘇少湄及港交所行政總裁歐冠昇等。香港正申請加入RCEP，李家超說會利用此行鞏固三國支持香港的加入申請。李家超今將與新加坡總理李顯龍、副總理黃循材及王瑞杰會面，並出席晚宴與當地商界領袖交流。

何建榮認為，李家超可趁RCEP開會前進一步與成員國溝通，香港已與東盟簽訂自貿協議，他認為RCEP有助本港企業重整供應鏈。至於應否加入由澳洲、日本牽頭的《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），他說整體而言香港應考慮參與更多貿易協定。