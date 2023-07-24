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賣樓爭執屋燒刀傷 4姊妹3危殆 長姊家火警 涉捅妹被捕

【明報專訊】慈雲山昨午發生倫常傷人案，4姊妹在長姊慈雲山慈樂邨樂信樓寓所商討賣樓事宜時發生爭執，長姊涉以刀捅傷一名妹妹，及後單位發生火警，4人均被燒傷，當中3人情况危殆。警方暫列傷人，拘捕長姊，案件由黃大仙警區重案組跟進。消防利用儀器檢測，未發現助燃劑，火警起因待查。

二姊同燒傷情况嚴重

4姊妹姓黃，除了二姊情况嚴重外，其餘3人情况危殆。據了解，57歲長姊全身約七成皮膚燒傷；53歲二姊雙手及背部、約16%燒傷；51歲三姊雙手、約10%燒傷；46歲細妹全身三級燒傷（最嚴重一級）。她們事後分別由3輛救護車送往伊利沙伯醫院，長姊其後被轉往沙田威爾斯醫院；有傷者需做手術。

多人報案 指有人走廊持刀徘徊

據悉，3姊妹到長姊寓所商討賣樓事宜時發生爭執，長姊涉以刀捅傷三妹，三妹負傷奪刀，其後單位發生火警，當中有人衣衫着火跑出大堂，脫下起火的衣服。初時現場消息指檢獲易燃液體。街坊稱先聽到嘈吵爭執聲，其後大廈火警鐘響，並聞到燒焦味，隨即攜帶毛巾走火警。

事發昨午3時許，多人報案指樂信樓35樓有單位起火冒煙，有人在走廊持刀徘徊。消防到場先後在樓上及地下發現4女子燒傷，由救護車送院。警方封鎖大廈出入口，帶備盾牌的警員上樓調查。單位外牆被熏黑，35樓大堂牆角留有血漬，地上有物件焚毁後的灰燼。

消防：發現兩火頭 起因可疑

消防助理區長董永基稱，火勢於26分鐘後被撲熄，起火單位大廳、廚房及廁所嚴重焚毁，消防在現場發現兩處火頭，火勢蔓延速度不尋常，認為火警起因有可疑。事件中有40名居民自行疏散。高級救護主任沈家任表示，4名傷者中，一人腹部中刀。

黃大仙警區署理總督察郭俊希說，經初步調查，4人為姊妹關係，事發時3姊妹到大家姐寓所商討樓宇買賣事宜，及後起爭執，大家姐用刀傷及一名妹妹，單位其後起火；中刀者現留醫深切治療病房，警方以傷人罪拘捕大家姐，起火及4人受傷原因有待調查。郭強調案件為涉及家庭糾紛的單一事件，不涉其他人，亦已轉交個案予社署跟進。

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