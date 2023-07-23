小紅書泄評卷文件案拘註冊教師 未當過閱卷員

內地社交平台「小紅書」早前有用戶自稱DSE閱卷員，貼出印有「機密」字眼的DSE評卷參考（marking scheme）封面。該帖文現已消失。

警：疑吸引學生報讀補習班

灣仔警區重案組第一隊高級督察陳敬樂昨晤傳媒表示，警方本月中接獲考評局報案稱，有人今年5月及7月兩度上載同一份中文寫作卷的評卷參考到社交平台。警方懷疑被捕男子利用機密文件作賣點，吸引學生報讀私人補習班，從中牟利。被問被捕人是否已收受利益，警方稱是調查方向之一，亦會調查他如何獲得機密文件，不會排除涉嫌干犯其他罪行的可能，或不排除更多人被捕，現由灣仔警區重案組第一隊跟進。

警方前日亦在被捕人深水埗住所檢獲手提電話、平板電腦、手提電腦等，不排除與案件相關。

考評局及教育局回覆，由於案件已交警方處理，不便評論個案。考評局重申，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲考評局委任或聘用的人，須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密，包括其考務人員的身分等；保密規定亦不設時限。

教育局稱，如教師干犯刑事罪行，局方在法庭審結案件後會審視教師有否涉專業失德行為和檢視註冊資格；如有嚴重個案，常任秘書長經考慮後可據《教育條例》取消其註冊資格（DQ）。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，中學教師須經校長向考評局申請成為閱卷員，最終由考評局決定是否聘用。她稱，閱卷員正式改卷前會獲得考評局發放的評卷參考，按規定閱卷時不准拍照再擅自向校方或其他人分享內容。

有不願具名校長稱，學生應提防有補習社或補習教師以官方機密文件招徠吸引人報讀，對方或透過不當方式取得文件，又稱考評局每年DSE放榜後都會出版《試題專輯》，羅列更詳盡試題分析，學生可從中知道如何取高分，毋須太心急欲藉機密文件幫助「操卷」。