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無入息證明 退休大坑西邨民租樓碰壁

【明報專訊】石硤尾大坑西邨即將重建，部分已退休居民向本報稱，因未能提供入息證明，多番遭業主拒絕租出單位。立法會房屋事務委員會副主席、九龍西議員梁文廣表示，曾接到該邨一對分別90多歲及70多歲的母子求助，他們於平民屋宇公司公布安置方案前已覓租盤，「有個疑似業主直接話唔願租畀老人家」。他強調，長者難租屋非單一事件，政府須正視。

60多歲黎先生與太太居於大坑西邨數十年，他說安置方案出爐後曾致電給幾個網上放租物業的業主查詢詳情，「一聽到我退咗休，老婆又50幾歲，仲無仔女，即刻話唔租畀我，都唔理我有冇錢」。

60歲已退休居民徐女士稱，曾嘗試到地產代理店舖尋找租盤，代理即要求出示稅單，但她依靠綜援生活。居於邨內民康樓50多年的陳女士未曾嘗試租屋，但亦感焦慮，稱自平民屋宇9年前提出重建時已不安，「見到安置方案要我哋自己搵屋，晚晚無覺好瞓」。

平民屋宇：金額夠租

設義工隊助租

根據安置方案，選擇回遷邨內的居民需自行安排5年臨時居所，其間獲租金津貼。平民屋宇回覆查詢稱，釐定津貼金額時，已參考附近地區市場租金水平和未來數年租金趨勢，相信有足夠金額租住合適單位。平民屋宇亦已安排駐邨社工隊，協助長者或其他有需要居民，尋找及租住鄰近地區的合適單位、協助搬遷、申請公共事業及醫療覆診安排等。有需要長者也可經社工推薦申請過渡房屋。

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