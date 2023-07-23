長者租樓難 有業主稱健康理由 有大坑西住戶遷居受阻 議員倡借鏡星洲「樂齡公寓」

政府統計處《2021年人口普查主題性報告：長者》顯示，近年長者家庭住戶（獨居長者和只由長者夫婦組成的家庭住戶）急增，由2011年的223,069個增至2021年的382,620個，升幅71.5%。長者住戶趨增，社會上有關人士因居所拆遷或租約屆滿需另覓居所而遭遇困難亦日漸普遍。

「80多歲也不租 租也逐月計」

本報記者上周五（21日）以長者家屬身分到中西區數間小型地產代理店，查詢實用面積約200平方呎住宅租盤，有兩間表明業主未必租予長者。其中一間地產代理店的代理稱，普遍業主皆不願租樓予年紀太大長者，部分考慮健康理由，「得一啲啲肯租，業主同意就得囉」。另一間地產代理店舖的經理表示，有合乎條件的租盤，惟經理聯絡業主後轉述業主說法指明要長者親身「睇樓」，雙方見面讓其了解長者身體狀况，才會考慮會否租出。

記者及後以客人身分致電一名九龍區地產代理查詢，該代理稱90歲單身長者肯定租不到樓，「分分鐘病咗，『無咗』；80多歲也不租，租也只會逐個月去計。單身長者好多人唔肯租，有錢都無用，有啲人因早年長期租住，業主感情上未必介意，否則唔好彩有乜差池，隨時個單位變成凶宅」。

有擬賣樓租屋被拒 終逆按揭

立法會選委會界議員江玉歡回應查詢稱，長者難租樓問題普遍，她有一位年逾九旬、屬公務員遺孀的長輩，與家傭居於紅磡500平方呎單位，去年因經濟負擔重，本考慮以「售後租回」出售單位，地產代理告知難覓買家接受。該長輩後來改為另租單位再放盤，惟一直被放租單位業主拒絕，無法另覓居所，最終只能做逆按揭。「老人家唔想年老借人錢，但都無辦法，無人肯租樓畀佢。」

她又表示，落區服務街坊時亦曾接觸一些60多歲市民，雖擁有物業但因退休沒收入，陷入中產貧窮局面，想出售單位套現，偏偏無法另租單位，進退維谷。

對於現時香港未有具體禁止年齡歧視的法例，江玉歡認為情况不理想，亦反映香港並非長者友善社會。但她承認難證實拒絕租屋原因是否涉年齡歧視，「業主唔租屋畀你，係商業決定，唔需要講原因，除非佢直接話因為你老」。

議員倡建樂齡社區 可先賣後租

江玉歡說，香港正邁向「超老齡化社會」，未來20年會愈來愈多人面對同一問題，建議政府借鏡新加坡「樂齡公寓」模式，但需由樓換樓改為可先賣後租，透過建立樂齡社區，在區內增設一些單位予難租樓長者戶租住，「可為賣樓業主提供免資產審查，始終他們都共能居住一段時間，同時他們若可出售原有單位，可增二手私樓單位供應，增加市民置業機會」。她計劃把建議提交政府，冀當局在新一份《施政報告》推行。

被問及現時房協的「長者安居樂住屋計劃」，長者「一筆過」繳付租住權費後便可住至百年歸老，是否有助解決部分長者業主先賣後租困局，江玉歡稱該等項目租住權費金額偏高，一般長者住戶甚至出售物業的長者亦未必能負擔。

中原：未接前線反映 業主睇得闊

香港業主會會長佘慶雲接受查詢稱，業主只會考慮對方有否足夠經濟能力負擔租金，強調不涉年齡因素。他說，已退休人士難免令人擔心沒穩定收入，但若能提供存款或津貼證明能按時交租，業主亦會接受。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，未接獲前線同事反映較難為長者洽租單位，認為普遍業主「睇得闊」，不受租户年齡影響。

明報記者

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