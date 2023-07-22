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《榮光》禁令案 律政司：新聞工作者「真誠」始豁免 記協說法有誤

【明報專訊】前支聯會副主席鄒幸彤早前申請成為案件答辯人被拒，其代表資深大律師李志喜昨早未入內庭陳辭。李志喜在散庭後透露，法官陳健強以「no standing」（沒有資格）為由拒絕鄒介入，法律團隊尊重法庭裁決。此外，律政司代表指記協早前發聲明稱記者獲禁制令豁免，說法明顯有誤，新聞工作者「真誠」（bona fide）行事和遵守法律才不會受禁制令影響。

鄒幸彤申介入被拒 官指沒資格

昨早甫開庭時，鄒幸彤的法律團隊沒進入內庭，需在法庭延伸部分與其他公眾人士旁聽。李志喜在庭外解釋，鄒起初以個人身分向法院登記處存檔文件，要求以答辯人身分介入禁制令，不獲接納；後來鄒透過法律團隊申請介入，遭律政司反對，最終陳官直接拒絕申請，鄒的團隊未能出庭提出法律觀點。

早前擬介入案件的記協昨派律師列席。陳官昨主動提及，明白新聞工作者關注傳播《願榮光歸香港》會否被定罪，亦理解本案較敏感。代表律政司一方的資深大律師余若海表示，記協早前發聲明稱記者獲禁制令豁免，說法明顯有誤，因為新聞工作者「真誠」（bona fide）行事和遵守法律，才不會受禁制令影響。

余若海強調，根據禁制令內容，假設任何記者或編輯有意圖煽動分裂國家，仍有可能違反禁制令；禁止新聞工作不是律政司一方的重點，律政司亦無意與記協辯論，只想說明禁制令內容。

陳朗昇稱說法沒衝突 有條文再研下步

記協主席陳朗昇向本報稱，余若海說法與其理解沒衝突，而現有法例下執法部門若質疑新聞工作者動機，亦可據《刑事罪行條例》第9條及第10條起訴相關者。他又形容，律政司日前新增的豁免條款「喺今時今日嘅香港，都已經算係咁嘅保障」，將在日後有詳細禁制令條文後會再研究，屆時方知會否有下一步行動。

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