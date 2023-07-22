警誓章：聯想2019示威危國安 法庭之友：愈禁愈知 欲蓋彌彰

代表律政司的資深大律師余若海說，國安法實施後《榮光》仍廣為流傳，例如在國際賽事誤播為「國歌」，另於去年9月公眾悼念逝世的英女王伊利沙伯二世，亦有人播放《榮光》純音樂版本。他說，《榮光》有歌頌2019年示威暴力的風險，可能挑動市民情緒，並引發煽動行為。

政府：機場港鐵禁令減衝突

余提到，2019年出現暴力示威，法庭頒發臨時禁制令禁止干擾機場和港鐵運作，得以減少機場和港鐵的衝突，反映市民尊重法庭命令；若《榮光》禁制令實施，將對香港造成巨大改變，令港人明白不得將《榮光》視為「國歌」。余強調現在是5G網絡時代，大量網民以「假名」帳戶發言，影響警方調查，「如果沒有禁制令的話，以『假名』傳播歌曲的可能性會變得更大，猶如打開大門」。

法庭之友：已有國安法

資深大律師陳樂信以法庭之友身分稱，機場和港鐵的禁制令於國安法生效前出現，現時國安法訂明分裂國家罪，質疑禁止《榮光》傳播有何用處。他說政府一方在誓章承諾並非對《榮光》實施完全禁止（complete ban），但似乎禁制行動愈多，對《榮光》有興趣的人愈多，適得其反。

陳又說，政府認為禁制令可提高阻嚇力，但若現時有人不怕違反國安法，「他們為何害怕（因為違反禁制令）交付高院訴訟呢？」