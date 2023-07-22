指程序錯誤 哥球會申覆核環評 發展局：無阻9月收地 環諮前委員：或挑戰改劃前奏

5月「有條件批准」 後日上城規 土拓署未提房屋佈局具體修訂

粉嶺高球場佔地170公頃，政府提出9月收回當中32公頃土地（舊場），當中擬將9.5公頃作房屋發展。粉嶺高球場建公營房屋計劃的環評報告於今年5月獲環保署長「有條件批准」，條件包括負責項目的土拓署須檢視及修改擬建房屋發展的詳細佈局設計，以盡量保育約0.4公頃林地。政府已按程序向城規會提出改劃土地用途，會議下周一召開。

早於今年5月，本報獲悉土拓署向環保署提交補充的資料內容並未提出修改房屋佈局的具體建議，仍獲環保署長「有條件批准」，之後有環諮會委員表示失望，促請環保署長嚴謹把關。當時哥爾夫球會發聲明表示極度遺憾。

因應環評報告，發展局今年6月建議將高球場一幅面積9.54公頃、擬劃作住宅用途的土地暫修訂為「未決定用途」地帶，理由是土拓署要就環評報告附帶條件，再檢視房屋佈局設計、樓宇高度和密度等，料延至明年底提交環保署長考慮。

哥爾夫球會表示已於昨日就有關環評報告申請司法覆核，希望透過覆核彰顯程序公義和公眾參與的重要，惟因應申請已進入法律程序，現階段不適合進一步評論。球會又稱，知悉政府將於今年9月1日收回舊場32公頃土地，將盡力配合。

9.5公頃6月改「未決定用途」 文志森：或早料覆核 增規劃彈性

環諮會前委員文志森稱，公眾或團體覆核環評報告不罕見，認為今次覆核不會影響即將召開的城規會會議，因一日覆核未有結果，環評仍屬有效。他補充，政府或早料哥爾夫球會會就環評提出司法覆核，故將相關地帶修訂為「未決定用途」，以增土地規劃彈性。他說，即使球會司法覆核最終成功，亦較大可能僅影響土地的發展參數如建屋數量等，影響不大，惟值得留意是，若日後球會再就城規會結果申請覆核，就可以此進一步說明，城規會委員以錯誤的環評報告考慮相關土地用途，加強勝算。他預計此為球會第一階段行動，日後亦有可能覆核城規會結果。

倘勝訴料影響建屋量等

有不願具名的城規會委員稱，環保署「有條件批准」環評，但「唔係唔批准」，且當局已將地帶修訂為「未決定用途」，認為司法覆核不會影響會議。

民間挑戰政府環評早有先例。2009年12月，港珠澳大橋珠澳口岸人工島動工，東涌居民朱婆婆就工程環評提出司法覆核，政府最終勝訴，惟工程被指因而延誤。

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