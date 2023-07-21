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寶安大廈翻版 疫情阻驗樓 麗灣大廈申維修4年未動工

【明報專訊】前晚有石屎剝落擊傷途人的西灣河麗灣大廈雖已驗樓，但仍需完成修葺工程，強制驗樓法定通知才被視為遵辦。市建局昨回應稱，麗灣大廈早於2018年10月已申請「樓宇更新大行動2.0」等多個維修項目，惟新冠疫情下籌備驗樓工作受阻；屋宇署則指去年5月才收到樓宇檢驗證明書、檢驗報告及修葺建議，6月發出確認信。翻查資料，早前兩度石屎剝落的旺角道寶安大廈亦因疫情影響開會及招標進展，以致多年仍未動工維修。民建聯港島東立法會議員梁熙認為，不少舊式大廈面對類似情况，形容是「社區炸彈」，促屋宇署加強評估現時全港約4800幢未遵辦強制驗樓大廈的狀况，並介入維修有潛在風險的舊樓，免再發生類似意外。

屋宇署昨晚回覆查詢稱，2018年11月向麗灣大廈法團發出強制驗樓及驗窗通知，法團於去年5月向署方提交樓宇檢驗證明書、檢驗報告及修葺建議，會跟進並要求法團提交工程時間表，盡快維修，以遵辦法定通知。

麗灣大廈與早前兩度石屎剝落的寶安大廈情况相若，同因疫情影響開會及招標進展。寶安大廈於2018年10月向市建局申請「樓宇更新大行動2.0」，屬第一類別樓宇，由業主按強制驗樓計劃自行籌組檢驗及修葺工程。

發展局前日表示，全港約有4800幢樓宇未遵辦驗樓通知，當中約2700幢已到期，佔整體56%。另外，截至今年1月底，共有1161幢大廈獲批「樓宇更新大行動2.0」的第一類別樓宇，當中約900幢尚未展開修葺工程。

2018年10月申維修 曾重新招標 去年5月交驗樓報告 屋署6月確認

市建局昨表示，麗灣大廈法團於2018年10月已向局方提交「樓宇更新大行動2.0」等5個維修項目的申請（見表），惟法團未能如期開會，後來法團招標聘請工程顧問時，又因回標結果未符業主預期，需重新招標；大廈工程顧問在疫情下，籌備驗樓工作一直受阻；至去年5月大廈才向屋宇署提交驗樓報告及修葺建議。

市建局表示，考慮到法團及業主的困難而酌情處理，批准麗灣大廈延長完成籌組工程所需程序的期限。目前大廈工程顧問根據樓宇檢驗報告，準備聘請工程承建商的招標文件，市建局將繼續提供技術支援。

梁熙促設跨部門組跟進未遵辦樓 何鉅業倡紅外線驗塌石屎風險

麗灣大廈外牆昨早搭起棚架，將二樓簷篷底部石屎剝落的範圍圍住。梁熙昨在港台節目《千禧年代》稱，相信社區不少舊樓與麗灣大廈情况類似，但由於相關工作涉及屋宇署、民青局和市建局，建議政府成立跨部門專責小組，增加人手跟進未遵辦驗樓通知的大廈個案，下一步應重點處理其他「三無」大廈。

梁熙說，近日多宗大廈塌石屎位置都是面向行人路，認為當局應規定日後驗樓要重點檢驗這些位置。測量師學會建築政策小組主席何鉅業則認為執行上有困難，因樓宇外牆不是每處都人手可及，需搭棚架檢查，牽涉費用龐大，擔心令業主卻步，認為可利用紅外線儀器等查驗有否石屎剝落風險。

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