滿35歲者輕度缺碘 可損甲狀腺 營養師料因少吃海鮮等 籲每天兩杯奶兩隻蛋

世衛倡尿碘濃度至少每升100微克 港長者77.7 青少年114.7

衛生署於2020年11月至2022年2月做全港人口健康調查，訪問逾1.6萬名15至84歲非住院市民，其中逾2000人進一步完成身體檢查，至昨公布碘質水平主題報告，分析身體檢查中尿碘濃度結果。

根據世衛建議標準，年滿6歲兒童和成年人（撇除懷孕和哺乳期婦女），尿碘濃度中位數在100至199微克╱升之間才屬碘攝取量足夠。衛生署調查發現，年滿35歲者碘攝取量不足，4個年齡層受訪者的尿碘濃度中位數均低於世衛標準，屬輕度缺碘，其中65至84歲者更低至77.7微克／升（見圖）。

15至24歲及25至34歲受訪者的碘攝取量則達標，尿碘濃度中位數分別為114.7和102.6微克／升。調查亦揭示，尿碘濃度中位數隨年齡增長而下降。

被問為何年滿35歲者碘攝取量較年輕人低，丁浩恩估計年滿35歲者多為上班一族，或會在三餐飲食較少吃海鮮、壽司等食物，而目前仍有「上一代」市民有謬誤，以為進食過多雞蛋會導致膽固醇過高，導致碘攝取量進一步減少。他認為15至34歲市民平日較多接收健康資訊和有較高健康意識，故攝取足夠碘。

女性攝碘更少 料因食量較小

調查亦發現，15至84歲女性的尿碘濃度中位數為88.1微克／升，低於男性（93.7微克／升）。丁浩恩估計是因為女性整體進食分量比男性小。

衛生署指出，碘質攝取不足可導致甲狀腺腫大、甲狀腺功能不足及碘缺乏病，包括精神機能受損。署方和食安中心聯合成立的預防碘缺乏病工作小組建議市民選吃碘質豐富的食物和使用加碘的食鹽等（見表）。

丁浩恩表示，缺乏碘質是常見問題，早有研究發現港人缺碘，而以前加碘食鹽未算普及，故市民攝取量較小，但即使加碘食鹽後來愈來愈常見，若被放在不密封容器內，加上天氣潮濕，亦會令加碘食鹽內的碘流失。他提醒市民每天喝兩杯牛奶和吃兩隻雞蛋，並在煮食時用加碘食鹽，便可攝取足夠碘質，毋須額外服用補充劑。

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