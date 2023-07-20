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4狀元3擬學醫 1劍橋讀科學 赴英：最後大家皆世界公民 留港：土生土長歸屬感強

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨日放榜，逾4.8萬名考生接過成績單後各奔前程。今屆DSE誕生兩男兩女狀元，分別來自3間傳統名校。面對近年移民潮，狀元去留受外界關注，4名狀元中兩人決意留港讀醫，另有一人赴英國升學，餘下一人未有決定。聖保羅男女中學「超級狀元」藍仲宏獲英國劍橋大學自然科學課程取錄，昨被問對移民潮看法，他稱無論在哪裏升學，深信大家都是世界公民一分子，「其實最想都是貢獻社會」。

「受學長啟發外地升學」

藍仲宏說，原本未考慮海外升學，惟受學校前輩啟發，且獲不少幫助及鼓勵，萌生到外地讀書念頭。被問會否覺得香港條件不足以吸引或留住人才、遂到海外讀書，他不認同該說法，稱「在哪裏讀書，其實都是以知識出發」。即將負笈英倫的他說，海外升學可探索其他國家的學術及科研發展，擴闊眼界，有助未來成為科學家。至於畢業後會否回港發展，他指太長遠，現時未能決定，但無論身在何方，「最後大家都成為世界公民一分子，其實最想都是貢獻社會」。藍仲宏的兄長藍正宏是2018年DSE「狀元」。

跟藍仲宏同校的古冰心亦是「超級狀元」，古盼留港讀醫，未決定入港大或中大。她自言是「土生土長的香港人」，較熟悉本地文化及社會，亦盼繼續留在家人和親友身邊，「做番香港真正需要的事」。她稱有些人移民是為尋找更適合的生活方式，若他們到外國有更好的生活，移民對他們會是正確選擇。

讀武俠小說親人離世悟醫生抱負

皇仁書院「超級狀元」羅澤嘉稱想讀中大醫科，繼續本地求學因「對香港歸屬感較強」。羅笑言自小愛看武俠小說和歷史故事，書中刻劃的醫生形象深入他心，「見到大夫可妙手回春、（令人）起死回生，覺得他們好犀利」，又指自己經歷親人離世，「感受到生命重量」，開始認知到醫生拯救生命的抱負。被問對本港引入海外醫生的看法，羅認為該安排可平衡醫護人員與病人比例，估計當局有培訓確保海外醫護合資格服務本地市民，不擔心被「爭飯碗」。

考前染疫 獲佳績感意外

德望學校「狀元」鄭苡晴亦有意從醫，仍未決定在哪裏升學。她已獲蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）和另一間英國大學有條件取錄，她稱若負笈海外，為的是汲取學習經驗和學會獨立；另一邊廂倘成功申請港大醫學院「傑出醫科學人」獎學金，她或考慮留港。鄭難忘自己DSE開考前一周確診新冠，考試初期狀態不好，昨日接過成績單後稱「出乎意料地優異」。

明報記者

相關字詞﹕移民潮 超級狀元 DSE狀元 DSE放榜

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