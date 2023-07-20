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要聞

社恐DSE生英文口試煎熬拒考 社工助找情緒出口

【明報專訊】新冠疫情過後，同學逐一脫下口罩，但有社交恐懼、抑鬱和焦慮症的阿桐每日依舊戴上口罩，想遮蓋那張愁眉苦臉。她昨日接過DSE成績表，雖然分數只夠入讀副學位課程，但知道中學生涯可正式畫上句號，終於不用再因英文口試訓練，逼自己控制那不受控的頭痛、頭暈及焦慮。備試過程中，阿桐幸有社工同行，理解她缺席DSE英文口試並非錯事，也教阿桐不知不覺間找到情緒出口。

感不適情緒爆煲 母諒解不考

升高中後，選修科成績不俗的阿桐被編入英文班，班上不乏英語標青的同學，但她最弱的就是英文科，對她最煎熬的是英文小組討論訓練。有一次她被抽中要在全班面前以英語辯論，所有人的目光都放在她和同學上，她如坐針氈，發言不到兩三次，好不容易捱過10多分鐘，老師見狀總是指點她，稱「你說話太細聲，你的論點太少」。

DSE愈逼近，阿桐對英文科愈缺乏信心，同時身體響起警號，不時因為練英文口語而感不適，一下子會頭痛、頭暈、肚痛和身體乏力。原來她已近情緒爆煲，想了又想，她終在中六開學時，聲淚俱下對媽媽說不考英文口試，當時媽媽亦諒解，叫阿桐「若壓力已這麼大，可以不考」。阿桐媽媽稱女兒小時候開朗活潑，長大後愈來愈安靜，更表示「擔心你（女兒）出不到社會」，但眼見女兒情緒崩潰，卻不懂解救。

感不考「好似好錯」 終學懂認同自己

臨開考前，阿桐獲轉介到新生精神康復會安泰軒（深水埗）接受心理治療。負責跟進的註冊社工李詠欣猶記得，初次見阿桐時，曾再度詢問她考口試的意願，惟對方淚流滿面。李姑娘理解，阿桐即使心理狀况未能應付赴考口試，仍心懷內疚，「她覺得全級只有自己不考，好似唔啱，好似好錯」。

李姑娘開始教阿桐做不同小練習，其中一次會見，李姑娘請她說出自己的優點，未料阿桐默不作聲，一度想不出讚美說話，沉默良久，阿桐終開口細聲說「我是很好的人」。從毫無自信走到認同自己，是阿桐未曾有過的想像，李姑娘樂見她終於找到情緒出口。寡言的阿桐亦淡然道：「媽媽現在說，我可以踏出社會了。」

（DSE放榜）

相關字詞﹕精神健康 抑鬱 DSE放榜 焦慮症 社交恐懼症

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