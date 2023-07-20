25分SEN生曾中風開腦 病魔無阻編程路

盼學生證轉至手機 編程迷製點名系統

陳荃蔚自幼對資訊科技特別感興趣，小學起接觸編程，期望研發出各類應用程式。甫入中學，他便期望將實體學生證「轉移」至手機中，「連付款也用手機，為何仍要帶學生證呢？好麻煩」。中二那年，他不忿校方禁止學生佩戴智能手表，寫信給校長丘志良。丘志良形容，當時便對陳荃蔚種下極深印象，故在解釋禁戴原因後，亦着他嘗試研發程式。

好景不常，3年前的一個早上，陳荃蔚與家人到茶樓品茗，突然身體不適，「感覺不是頭痛，而是如脫離緊現實，就像耳機準備鬆脫，跳出跳入」。他回家後躺在牀上休息，未幾陷入昏迷，醒來時已身處屯門醫院的兒童深切治療部，獲告知已做完開腦手術。

在留院觀察、在家復康近一個學期後，陳荃蔚重拾課本、執筆寫字，然而喜悅並未持續多久，他便發現學習進度已大幅落後，「數學科解唔到題就好忟憎，跟足步驟，但到後面Exercise（習作題）就做唔到」。受後遺症影響，陳荃蔚反覆背誦課本知識仍難記入腦、書寫速度更緩慢不少，最終成績一落千丈，「當時記憶很短暫，打字也慢了好多，不過最感興趣的仍然是電腦、軟件」。他之後便投身編程世界，將中二時的想法化為真實。

穿西裝與蘋果公司人員線上開會

校方並聯絡蘋果公司將學校註冊為開發者，期望將軟件上架，其間，蘋果公司的開發人員更邀請陳荃蔚開線上會議，穿上西裝以英語交談。促成此事的教師冼嘉豪笑言，「對方應該不知道他是學生，性質是商業機構對商業機構。」雖然相關程式最終因為安全性等考慮而未能在應用程式商店上架，但點名系統已完成測試、可在Android系統順利點名，若學校配置讀取學生證的硬件便能使用。

今年3月，陳荃蔚如其他中六生般須踏入試場應考文憑試。他術後寫作慢，獲評估是SEN（特殊教育需要）學生，各科皆獲准加時，通識科則透過語音轉換文字軟件應考，當中資訊及通訊科技奪得5*佳績。回顧患病經歷，他沒自怨自艾，反而笑言「（中過風）可以作為Ice breaker（破冰話題），當然不是一見面便（說）『Hi，我中過風』，但傾偈時可以多個話題」。

（DSE放榜）