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挑戰髮禁男生 「耳圈染」迎放榜

【明報專訊】早前質疑校方禁止男生留長髮涉違反《性別歧視條例》的東華三院黃笏南中學學生林澤駿，前日（18日）引述平機會稱4月終止投訴調查，昨早他迎來DSE放榜成績，一改去年蓄短髮劉海形象，以「耳圈染」髮型示人（圖），「現在離開了中學，最重要是我有自由去選擇長頭髮定短頭髮，甚至乎光頭」。雖然今後髮型不再受規限，但他說未來仍希望以自己在社會的受關注度，繼續推動學校解除「髮禁」。他透露正待法援審批，若獲批望循民事訴訟或司法覆核向校方提訴。

待法援以提訴

盼續以關注度推動解除髮禁

平機會3月首次通知林澤駿終止投訴調查，他隨即向會方提出覆核及反駁論點，當時正值DSE備試階段，他說備試心態「或多或少」受髮禁調查影響，「有陣時望到啲調查嘅信同郵件，好似唔係好認同我，會感覺到有啲挫敗感」，另因為要花時間處理涉及投訴的資料，如思考如何反駁，影響溫習時間。

放榜結果揭盅，他自覺DSE成績未如理想，雖達入讀大學的「3322」要求，數學、資訊及通訊科技亦達5級水平，但估計仍差幾分才能入讀心儀的中大社科，他指對哲學和人類學也有興趣，故仍未決定大學聯招的最終排序。

林澤駿稱自己是香港首個就學生髮禁議題發聲的人，因而獲很多關注，希望可繼續以自己的受關注度推動解除髮禁，未來亦會考慮與教育界甚至立法會方面進一步交流。他透露，未來會考慮索取心理報告，證明髮禁對他的實質影響，但需待法援獲批才能作進一步訴訟，預計審批仍需時一兩個月。若法援獲批，他料會就髮禁向東華三院黃笏南中學提訴。

對於校方前日發聲明稱有一直聽取同學想法，林表示對說法存疑，「佢哋諮詢學生會，但係個學生會其實喺競選過程係冇任何政綱，到底有乜用呢？」本報昨向校方查詢曾否就髮禁向學生收集意見，包括查詢的形式、次數及參與人數等，校方回應表示由於個案可能涉及司法程序，故不宜評論相關細節。

（DSE放榜）

相關字詞﹕髮禁 東華三院黃笏南中學 林澤駿 司法覆核

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