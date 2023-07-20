肌萎樂天不灰心 兩指考獲18分 寫字慢筆試不求人 考生楊樂天：心態好重要

此外，來自3間傳統名校的4名DSE狀元昨日受訪，外界關注社會人才去留，有狀元打算赴英國升學，希望未來成為科學家。

明報記者 鄧佾文、葉希雯

實習記者 李雯懿、邱煒峰、吳佩怡、梁彥諾、陳康正、陳嘉榆、盧心穎、劉苑嫻

楊樂天剛確診時，醫生找不到病因，亦預計治療漫長，他曾因而情緒低落。初期他以手推輪椅代步，「下下要人推，好麻煩，唔想出街」，後來學校幫忙申請電動輪椅，不需父母費力協助，他慢慢接受病情，並開始出門。樂天目前身體狀况穩定，但肌肉不斷退化，影響活動及心肺功能，再嚴重會影響吞嚥。

樂天就讀香港紅十字會甘迺迪中心，選修物理及「企業、會計與財務概論科（BAFS）」。他在英文、數學、BAFS均考獲4，其餘科目獲3。他稱分數一如所料，但英文科有驚喜，「本身估未必及格！」由於寫字速度慢，他每科獲加時75%，不需代筆，靠自己寫完試卷。樂天即席示範，以食指及拇指夾着筆，手指縱橫移動，一筆一畫寫下「楊樂天」三個字。他認為通識科挑戰最大，因為「出名寫好多字」，考前亦擔心會手痠、寫不下去，因此放慢答題速度，讓手部慢慢適應。

梳洗需家人協助 感激不離不棄

備試期間，樂天每日花5至6小時溫習，早上7、8時起牀溫習，斷斷續續溫習至晚上10時，以重溫當日內容作結。溫習間隙更需花長時間打理日常生活——由於全身無法動彈，他梳洗需動用吊機，並由幾個家人在旁協助，亦需人幫忙定時拉筋、做手部運動。樂天最想感謝家人，「冇佢哋照顧，我唔會有今日成績。我經常進出醫院，但屋企人對我不離不棄，感激佢哋一路陪住我」。

愛看「小薯茄」紓壓

作為考生，樂天難免遇上壓力，「我同自己講，因為身體有殘缺，如果唔讀好啲書，好難搵工、繼續發展落去，勉勵自己一定要考好公開試，達到門檻繼續學習」。溫到「個腦實晒」時，他會看一兩段YouTube影片紓壓，尤其愛搞笑及科技類影片，最喜歡的頻道是「小薯茄」，大呼「好有趣！」班主任馮耀宗亦說，樂天很少氣餒，知道家人辛勞照顧自己，不會偷懶，也很有計劃，更會解答同學疑問。

疫情最困難 老師抽時間補課

樂天認為，最困難時間是3年新冠疫情，師生隔着屏幕溝通，老師難知道學生難處，加上他修讀物理，停課時無法親自做實驗，但感激老師抽時間補課、追進度。校長李靜雯表示，老師除了在周末抽私人時間補課，更會親自送功課上門。展望未來，樂天有志投身數碼營銷，盼修讀城大市場學課程，亦繼續以樂天心態面對挑戰，並寄語其他特殊學習需要考生，「最緊要盡力，即使未如理想，自己努力過就好」。

（DSE放榜）

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