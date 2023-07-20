明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

肌萎樂天不灰心 兩指考獲18分 寫字慢筆試不求人 考生楊樂天：心態好重要

【明報專訊】家人說他人如其名般「樂天」，楊樂天回望初小漸漸步履蹣跚，至9歲確診杜興氏肌肉營養不良症。10多年來，他的肌肉不斷退化，長期以輪椅代步，只有頭部及手指可活動，但21歲的他走過低潮，仍是樂天，「心態好重要，如果覺得灰，做咩都唔會成功」。樂天寫字時，以食指及拇指夾着筆發力，較別人花更多時間和力氣書寫，在「加時75%」的安排下，他靠一己之力完成中學文憑試（DSE）所有筆試，昨日放榜，樂天考獲最佳5科18分，希望入讀城大市場學。

此外，來自3間傳統名校的4名DSE狀元昨日受訪，外界關注社會人才去留，有狀元打算赴英國升學，希望未來成為科學家。

明報記者 鄧佾文、葉希雯

實習記者 李雯懿、邱煒峰、吳佩怡、梁彥諾、陳康正、陳嘉榆、盧心穎、劉苑嫻

楊樂天剛確診時，醫生找不到病因，亦預計治療漫長，他曾因而情緒低落。初期他以手推輪椅代步，「下下要人推，好麻煩，唔想出街」，後來學校幫忙申請電動輪椅，不需父母費力協助，他慢慢接受病情，並開始出門。樂天目前身體狀况穩定，但肌肉不斷退化，影響活動及心肺功能，再嚴重會影響吞嚥。

樂天就讀香港紅十字會甘迺迪中心，選修物理及「企業、會計與財務概論科（BAFS）」。他在英文、數學、BAFS均考獲4，其餘科目獲3。他稱分數一如所料，但英文科有驚喜，「本身估未必及格！」由於寫字速度慢，他每科獲加時75%，不需代筆，靠自己寫完試卷。樂天即席示範，以食指及拇指夾着筆，手指縱橫移動，一筆一畫寫下「楊樂天」三個字。他認為通識科挑戰最大，因為「出名寫好多字」，考前亦擔心會手痠、寫不下去，因此放慢答題速度，讓手部慢慢適應。

梳洗需家人協助 感激不離不棄

備試期間，樂天每日花5至6小時溫習，早上7、8時起牀溫習，斷斷續續溫習至晚上10時，以重溫當日內容作結。溫習間隙更需花長時間打理日常生活——由於全身無法動彈，他梳洗需動用吊機，並由幾個家人在旁協助，亦需人幫忙定時拉筋、做手部運動。樂天最想感謝家人，「冇佢哋照顧，我唔會有今日成績。我經常進出醫院，但屋企人對我不離不棄，感激佢哋一路陪住我」。

愛看「小薯茄」紓壓

作為考生，樂天難免遇上壓力，「我同自己講，因為身體有殘缺，如果唔讀好啲書，好難搵工、繼續發展落去，勉勵自己一定要考好公開試，達到門檻繼續學習」。溫到「個腦實晒」時，他會看一兩段YouTube影片紓壓，尤其愛搞笑及科技類影片，最喜歡的頻道是「小薯茄」，大呼「好有趣！」班主任馮耀宗亦說，樂天很少氣餒，知道家人辛勞照顧自己，不會偷懶，也很有計劃，更會解答同學疑問。

疫情最困難 老師抽時間補課

樂天認為，最困難時間是3年新冠疫情，師生隔着屏幕溝通，老師難知道學生難處，加上他修讀物理，停課時無法親自做實驗，但感激老師抽時間補課、追進度。校長李靜雯表示，老師除了在周末抽私人時間補課，更會親自送功課上門。展望未來，樂天有志投身數碼營銷，盼修讀城大市場學課程，亦繼續以樂天心態面對挑戰，並寄語其他特殊學習需要考生，「最緊要盡力，即使未如理想，自己努力過就好」。

（DSE放榜）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕紅十字會甘迺迪中心 特殊教育需要 DSE放榜

上 / 下一篇新聞