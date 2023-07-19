視障生曾感不比同儕 做義工悟人人可發光

雅亭小學時視力衰退，日常學習受影響，每次考試或溫習時，她都要用放大機或戴放大鏡片眼鏡才能把字看清；而每周進出醫院覆診亦令她缺席課堂，亦曾因病情惡化，最長住院一個月。她說自己成績原先是中至高水平，患病後大幅下滑。就讀名校的她自言因病自尊受創，認為自己沒什麼專長，難在校內交朋結友，「學校競爭好大，啲人成績同運動好勁，但係我就兩樣都唔好」。

「與其埋怨 不如接納自己」

雅亭過往抱怨自身不幸，後來漸漸想通，接受自己患病及調整心態，「如果上天要我中，我埋怨咁多都係咁㗎啦，不如我接納番自己係點仲好啦」。她又在學校安排下主動參與義工服務，例如派飯給獨居長者。她說社會普遍認為視障者應是被服務的一群，但她自覺仍能盡一己之力貢獻社會，「我都淨係視障咋嘛，仲行得走得，有呢個能力去服務社會」。

腦麻痹生語來屆：堅持想做嘅嘢就得

面對放榜，雅亭預料因試前缺課，加上生理和心理問題，不期望考獲太高分數，但不論結果如何，她說也會接受，「最起碼係你已經try your best」，日後會考慮報讀與人力資源相關的學科。

另一應屆考生、自小患腦麻痹的梁家僖，身體會不自主擺動，日常需以輪椅代步，並因缺乏自理能力而需別人照顧，頻繁的治療和覆診使她溫習和上課時間比別人少，例如12歲便因要做髖關節手術而住院3個月。患病使家僖無法執筆書寫，做功課皆以電腦打字完成。她說因身體協調差，電腦打字都有一定難度，對此已習慣。

面對放榜，梁家僖形容心情緊張，希望升讀電腦相關課程，又寄語來屆考生「成績唔緊要，堅持自己想做嘅嘢就得」。