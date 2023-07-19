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「閱卷員」小紅書泄機密 局方報警

【明報專訊】一名自稱應屆文憑試閱卷員早前在內地社交平台「小紅書」上載一份印有「機密」字眼的文憑試中文科評卷參考封面。考評局秘書長魏向東昨日表示，所有考務人員均須簽署保密協議，今次屬「嚴重犯規事件」，已就事件報警。警方稱上周五（14日）接獲報案，列「違反《香港考試及評核局條例》」處理，交灣仔分區雜項調查小隊跟進，暫無人被捕。

警雜項隊跟進 暫無人被捕

魏向東說，考評局不知悉涉案者身分，亦不肯定是否閱卷員，惟所有考務人員事先均須簽署保密協議，不設期限，「連他們的身分都要保密」。考評局公開考試總監麥勁生補充，確認事件違反考務守則，已就不當行為報警，形容事件在考評局悠長歷史中非常罕見，信賴考務人員會履行應有職務。

1考生藏手寫筆記全DQ 違手機規則者跌兩成

至於考生違規，今屆有一宗作弊個案，涉事考生被發現事先收藏手寫筆記，經調查及審議後確認屬蓄意作弊，遭取消所有考試科目成績。7名考生因在試場拍照、將電腦條碼或試場照片上載至互聯網，相關科目成績須降級。違反手提電話規則者有93人，按年減少24%，大多涉手提電話未關機，以輕微扣分處理，惟兩人因身上藏有啟動模式的手機，相關科目成績須降級。

暫無內地校獲批設試場 未擬請內地閱卷員

另有530名考生涉輕微違規行為，例如攜帶未經許可物品到試場，包括發出聲響的手表計時器、上一節的考卷等；應考聆聽考試時遲到、沒自備收音機、沒遵從考試時間指示等，相關科目須輕微扣分。

此外，考評局去年修訂考試規則，明年起容許獲認可的內地港人子弟學校，申請成為「與考學校」在內地舉辦文憑試。魏向東表示，兩地部門仍在商討細節，暫無內地學校獲確認可於明年設立試場，若尚未成事，相關學生仍可照目前做法以自修生身分來港應考。魏又稱，有關學校須先獲內地政府確認為港人子弟學校，並獲教育局確認其正採用本港文憑試課程，強調未來若在大灣區設立試場，規則將與香港試場完全一樣，「試卷一定會拎番嚟香港改，初步都無打算請內地閱卷員」。

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