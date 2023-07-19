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4狀元歷屆低 考局：不信高材盡離港 42%考生達八大門檻 學友社：今年競爭略增

【明報專訊】中學文憑試（DSE）今日放榜，4人考獲7科5**成為「狀元」，是歷屆最少，考試及評核局秘書長魏向東表示，或因個別學生差少許運氣。被問到是否與移民及多了學生到海外升學有關，他說不相信高材生均已離港。今屆亦是通識教育科的「末代考試」，考評局評核發展主管蔡筱坤稱，學校對通識科的考核評價高，認為考核內容符合課程精神。

指高分者不遜去年 個別學生欠狀元運

今屆文憑試共有48,762名學校及自修生考生應考，兩男兩女考獲7科5**成為狀元，其中3人在數學延伸課程同獲5**，晉身「超級狀元」。另有17人考獲6科5**成為榜眼，35人考獲5科5**成為探花。狀元由去年11人跌至4人，為歷屆最少。魏向東表示，高分考生不比去年少，舉例考獲最佳6科共40至42分的考生有107人，較去年多5人，認為只因「個別同學差少少運氣，拎不到狀元」，不相信高材生均已離港。

17,391名日校考生考獲「3322+2」，達升讀學士學位課程的成績門檻，佔整體考生42.3%。若以8間資助大學1.3萬個聯招學士學額計算，約1.34人爭一學額。不過，若考生屬意港大、中大、科大、理大、城大及浸大共6間大學的學士課程，則須達「3322+33」入學門檻，今屆有13,772人達標，佔33.5%。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，5科共20分的考生頗大機會能入讀8間資助大學，若考生成績稍低於心儀課程過往新生入學成績的下四分位數（LQ），或僅達院校的預計收生分數，亦可揀選該課程為第一或第二志願，惟今年競爭略增，應視第三志願為「最後防線」，成績達相關課程去年收生中位數較為穩陣。

12年通識試告終 「學校評價高 考核符課程精神」

通識教育科下學年將不設補考，正式由公民與社會發展科取代，90.4%日校考生考獲2級或以上，按年升0.6個百分點。通識兩卷連續3年「政治題」絕迹，蔡筱坤稱不曾迴避或特意揀選特定議題，只按考生能力強弱項出題。她亦回顧過往12年的「通識路」，稱考評局會在每年試後蒐集學校回饋，「評價均很高，認為通識科的考核符合課程精神及內容」。

中、英、通識表現略勝去年

兩個語文核心科表現略優於去年，中國語文科有60.4%日校考生考獲3級或以上，按年升0.7個百分點；英國語文科有53.4%考生考獲3級或以上，按年升0.2個百分點。數學科必修部分有82.2%考生考獲2級或以上，與去年相若。

此外，今年有4127名考生申請特別考試安排，為歷屆最多，最終3898人獲批。魏向東形容具特殊教育需要（SEN）的考生表現亮麗，有29人取得2至4科5**，22.5% SEN考生取得「33222」。

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