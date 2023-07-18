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遇假行銷平台「愈踩愈深」 前港姐墮「刷單網騙」失7萬

【明報專訊】警方稱今年首5個月錄得1820宗網上求職騙案，損失約3.7億元。前港姐龐卓欣稱，5月底收到自稱招聘中介機構職員邀請，被騙協助假冒的聯盟行銷平台做「刷單」賺佣工作。她昨回覆本報查詢，稱原抱着半信半疑態度，首兩天獲即日退回訂金及佣金後「愈踩愈深」；第三日多次獲「幸運獎」，要存入更多訂金後察覺有異，要求取回訂金不果報警。她說心情已平復，形容是「人生最大的一堂課」，消化後冀公開經歷，盼大眾對網騙提高警覺。

龐卓欣是2015年港姐亞軍，其後轉職當音樂教師及YouTuber；其父是東驥基金管理董事總經理龐寶林。龐寶林說「入屋」網上騙案愈來愈多，女兒受騙屬一時不小心，惟騙徒亦是天衣無縫地詐騙；期望女兒「上了一課」，贊成她網上談經歷，讓大眾了解更多。

「3倍佣金幸運獎」誘加碼落訂 首兩日連本帶利 第三日追不回

她上周五（14日）在YouTube上載片段，及後回覆查詢，透露5月26日收到自稱招聘中介機構Page Personnel職員Kelly的WhatsApp短訊，詢問對遙距工作有否興趣。龐稱曾透過同一平台求職，疑對方在數據庫取得其個人資料，加上想賺取「被動收入」，半信半疑下回覆。其後另一「女職員」要求她到聲稱是聯盟行銷平台「ClickBank」的非官網開戶，並為產品評價，每天評論45件產品，就會按產品價錢獲0.5%佣金。龐首兩日按指示完成，均獲即日退回訂金及佣金。

龐表示，第二日被要求以轉數快付數千元訂金，稱可把佣金回贈提升及賺取更多現金回贈，而當她做網上點評工作時，網站顯示她獲「幸運獎」，可即賺取當日佣金的3倍，惟需另存2000元訂金重啟戶口；她按指示轉帳，完成工作後獲連本帶利歸還。女職員第三日以「最後一日促銷」為由邀請龐存更多訂金提升佣金回贈；隨後龐多次獲「幸運獎」，先後轉帳約7萬元重啟帳戶。她因不斷「中獎」感「無可能如此幸運」，加上要求存入訂金金額愈來愈大後察覺有異，要求取回訂金不果報警。

落口供警稱當日該署第11單 有個案失款千萬

龐自認很蠢及丟臉，稱現已消化事件，並引述有網民稱曾被同一個自稱Kelly的職員詐騙，損失更多。另她稱報案時落口供，警員指現時很多這類騙案，「今日已是第11單」，且只統計在灣仔警署個案，又指剛有個案被騙千萬元。

有資深警員稱，事件屬典型「刷單」類網上求職騙案，特徵包括聘方透過「白撞」信息招聘，並以應聘者毋須經驗、在家工作及即日出糧作招徠，初時做極簡單「任務」便可賺取數十至數百元，再要求應聘者轉帳至指定個人戶口。他提醒市民要拒絕「貼錢打工」，應循官方渠道查證公司背景及業務性質。

相關字詞﹕龐卓欣 龐寶林 網上求職騙案

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